Как волки и ямы довели до суда целую деревню в Карелии
Как волки и ямы довели до суда целую деревню в Карелии

Опубликовано: 19 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, решил лично контролировать ход расследования дела, связанного с ненадлежащим состоянием сельской дороги в деревне Виданы, расположенной в Карелии.

Пресс-служба ведомства сообщила, что к проверке привели многочисленные обращения граждан, ожидающих ремонта трассы уже несколько лет.

Дорога до сих пор не покрыта асфальтом; автомобили вынуждены ездить по выбоинам, а зимой путь к центральному шоссе не очищают от снега, из-за чего передвижение автобусов становится невозможным.

Максим Козлов, который руководит Следственным управлением по Республике Карелия, получил поручение от Бастрыкина регулярно предоставлять информацию о ходе следствия.

Ранее местные жители не раз направляли жалобы в органы управления, однако добиться изменений не удавалось.

78.ru сообщало о десятилетнем школьнике, которому ежедневно приходилось идти более двух километров через лес, где встречаются дикие звери, чтобы попасть на ближайшую автобусную остановку.

Причиной такой ситуации стало то, что школьный автобус не способен добраться до деревни из-за плохого состояния дороги.

Автор:
Юлия Аликова
Город
