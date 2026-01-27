Жильцы ЖК «Маршал» шокировали Бастрыкина признанием о детской площадке на крыше

Жители жилого комплекса на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге сообщили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о том, что обещанный детский сад так и не был построен.
Кроме того, они обратили внимание на наличие игровой площадки, размещённой прямо на крыше двухэтажного дома. Следственные органы приступили к проверке этих фактов.
Глава Следственного комитета страны поручил регулярно информировать его о ходе проверки и об итогах. Ведомство также пообещало держать вопрос на контроле.
В списке обращений к власти по проблемам благоустройства фигурируют:
- отсутствие детского сада в новом жилом комплексе,
- устройство детской игровой зоны на крыше здания,
- выброшенные останки животных рядом с местами отдыха детей.
