Жильцы ЖК «Маршал» шокировали Бастрыкина признанием о детской площадке на крыше

Опубликовано: 27 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Жители жилого комплекса на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге сообщили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о том, что обещанный детский сад так и не был построен.

Кроме того, они обратили внимание на наличие игровой площадки, размещённой прямо на крыше двухэтажного дома. Следственные органы приступили к проверке этих фактов.

Глава Следственного комитета страны поручил регулярно информировать его о ходе проверки и об итогах. Ведомство также пообещало держать вопрос на контроле.

В списке обращений к власти по проблемам благоустройства фигурируют:

  • отсутствие детского сада в новом жилом комплексе,
  • устройство детской игровой зоны на крыше здания,
  • выброшенные останки животных рядом с местами отдыха детей.

Автор:
Юлия Аликова
