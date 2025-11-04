Поводок под протокол: глава СК затребовал доклад о проверке отлова собак в Ленобласти

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, поручил предоставить ему доклад о ходе проверки сведений, связанных с неправильной организацией отлова безнадзорных собак в деревне Новое Девяткино Ленинградской области. Об этом сообщили представители регионального управления ведомства.
Жители этого населённого пункта сообщили в Интернете о сложной ситуации: на улицах оказалось много бродячих собак.
Люди опасаются, что эти животные представляют угрозу для детей, особенно рядом со школами и детскими садами.
Несмотря на сложившуюся проблему, ответственные службы до настоящего времени не приняли соответствующих мер.
В Следственном комитете по Ленинградской области заявили, что уже начата процессуальная проверка по данному факту. Результаты будут доведены до руководства центрального аппарата ведомства.
Не так давно в Государственной Думе появился законопроект, который предлагает ввести обязательное страхование для владельцев собак опасных пород — по аналогии с полисом ОСАГО.