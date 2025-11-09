Не Минздрав, а Следком: Бастрыкин потребовал доклад о дефиците лекарств в Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксированы перебои с выдачей льготных медикаментов для граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Из-за этих сбоев жители города не могут своевременно получить необходимые препараты. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе проверки по этому поводу.

Жители Северной столицы ранее обращались с жалобами на отсутствие одного из важных препаратов для больных хронической болезнью почек. В частности, речь идет о препарате «Парсабив», который исчез из аптек. Информация о сроках появления лекарства в продаже пока отсутствует.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, «Этелкальцетид», который продается под именем «Парсабив», уже роздан пациентам в пределах объема, закупленного на 2025 год. В настоящее время проводятся закупочные процедуры за счет дополнительно выделенных средств. Ожидается, что поставки препарата в аптеки возобновятся во второй половине ноября текущего года.

В ведомстве также отметили, что в аптеках города представлен другой препарат для лечения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической недостаточностью почек. Такой медикамент, как «Парикальцитол», имеется в достаточном количестве. Горожан просят обращаться к лечащим врачам для подбора альтернативной терапии при необходимости.