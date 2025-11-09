Городовой / Город / Не Минздрав, а Следком: Бастрыкин потребовал доклад о дефиците лекарств в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ещё сутки ради «кусочка»: на Розенштейна продолжают разбирать лишь часть дома Город
Больше ни кому не нужные: печальная судьба трех вокзалов Петербурга Общество
Под штукатуркой нашли лик Христа: история главного чуда на улице Правды Город
Почему в Финляндии коляски всё чаще толкают папы: отцы уходят в декрет Город
Замерз как цуцик: что за мифический зверь, что никак не может согреться Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Не Минздрав, а Следком: Бастрыкин потребовал доклад о дефиците лекарств в Петербурге

Опубликовано: 9 ноября 2025 11:33
Не Минздрав, а Следком: Бастрыкин потребовал доклад о дефиците лекарств в Петербурге
Не Минздрав, а Следком: Бастрыкин потребовал доклад о дефиците лекарств в Петербурге
Городовой ру

В России зарегистрировали новый препарат для лечения хронических заболеваний почек.

В Санкт-Петербурге зафиксированы перебои с выдачей льготных медикаментов для граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Из-за этих сбоев жители города не могут своевременно получить необходимые препараты. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе проверки по этому поводу.

Жители Северной столицы ранее обращались с жалобами на отсутствие одного из важных препаратов для больных хронической болезнью почек. В частности, речь идет о препарате «Парсабив», который исчез из аптек. Информация о сроках появления лекарства в продаже пока отсутствует.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, «Этелкальцетид», который продается под именем «Парсабив», уже роздан пациентам в пределах объема, закупленного на 2025 год. В настоящее время проводятся закупочные процедуры за счет дополнительно выделенных средств. Ожидается, что поставки препарата в аптеки возобновятся во второй половине ноября текущего года.

В ведомстве также отметили, что в аптеках города представлен другой препарат для лечения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической недостаточностью почек. Такой медикамент, как «Парикальцитол», имеется в достаточном количестве. Горожан просят обращаться к лечащим врачам для подбора альтернативной терапии при необходимости.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью