«Звездный» со странным привкусом: отравление студентов в столовой привлекло внимание Бастрыкина

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет Российской Федерации, поручил провести проверку по факту массового отравления студентов в колледже «Звездный», который расположен в Московском районе Санкт-Петербурга.
Несколько учащихся были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, проводится процессуальная проверка по признакам нарушения, связанным с оказанием услуг, не соответствующих установленным требованиям безопасности.
Руководству городского главка СК поручено предоставить доклад о ходе и результатах работы. Это поручение дал лично Александр Бастрыкин.
Ранее в социальных сетях жители сообщали о проблемах с качеством пищи в этом учебном заведении. Роспотребнадзор приостановил работу ООО «Аурум плюс» в столовой учебного заведения.