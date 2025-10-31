Городовой / Город / «Звездный» со странным привкусом: отравление студентов в столовой привлекло внимание Бастрыкина
«Звездный» со странным привкусом: отравление студентов в столовой привлекло внимание Бастрыкина

Опубликовано: 31 октября 2025 08:47
Глава Следственного комитета поручил представить ему доклад о случае отравления студентов в столовой колледжа «Звёздный».

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет Российской Федерации, поручил провести проверку по факту массового отравления студентов в колледже «Звездный», который расположен в Московском районе Санкт-Петербурга.

Несколько учащихся были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, проводится процессуальная проверка по признакам нарушения, связанным с оказанием услуг, не соответствующих установленным требованиям безопасности.

Руководству городского главка СК поручено предоставить доклад о ходе и результатах работы. Это поручение дал лично Александр Бастрыкин.

Ранее в социальных сетях жители сообщали о проблемах с качеством пищи в этом учебном заведении. Роспотребнадзор приостановил работу ООО «Аурум плюс» в столовой учебного заведения.

Юлия Аликова
Город
