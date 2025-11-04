Когда «перепланировка» становится статьёй: после жалоб на опасный ремонт в петербургском доме глава СК велел возбудить дело

Новости по теме

Памятник, которого не должно было быть: как Пётр I снова появился на берегу Финского залива

Перейти

Мать и дети погибли в огне дачного домика: после пожара в Петербурге возбудили уголовное дело

Перейти

Доходный и охраняемый: дом на углу Кронверкской и Большой Пушкарской стал памятником

Перейти

Теперь под охраной закона: исторический дом на Карповке стал памятником регионального значения

Перейти

Счёт за ремонт вздрогнет: из‑за новых правил НДС автосервисы Петербурга поднимут цены

Перейти