Когда «перепланировка» становится статьёй: после жалоб на опасный ремонт в петербургском доме глава СК велел возбудить дело

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, распорядился начать уголовное производство после обращения горожан, проживающих в доме на Рыбацкой улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.
Жильцы сообщили о своих опасениях относительно состояния здания, который относится к памятникам регионального значения.
По их данным, владелец нежилых помещений на первом этаже осуществил ремонт без разрешительных документов.
В 2022 году этот собственник провёл перепланировку в доме, который возведён в 1913 году. После несанкционированных работ часть конструкции стала аварийной, а некоторые перекрытия были признаны лишь условно пригодными для эксплуатации.
В прошлом году органами всё же было выдано разрешение на последующий ремонт, но после его проведения жильцы заметили появление новых трещин в стенах дома.
Собственник помещений не допускает специалистов подрядной организации для устранения нарушений. Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по изложенным фактам.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и отчитаться о том, как продвигается следствие.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на поддержание и восстановление исторических сооружений в Петербурге направят почти 20 миллиардов рублей.