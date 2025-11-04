Городовой / Город / Когда «перепланировка» становится статьёй: после жалоб на опасный ремонт в петербургском доме глава СК велел возбудить дело
Когда «перепланировка» становится статьёй: после жалоб на опасный ремонт в петербургском доме глава СК велел возбудить дело

Опубликовано: 4 ноября 2025 11:03
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В здании выявили множественные трещины в стенах и аварийное состояние части перекрытий.

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, распорядился начать уголовное производство после обращения горожан, проживающих в доме на Рыбацкой улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.

Жильцы сообщили о своих опасениях относительно состояния здания, который относится к памятникам регионального значения.

По их данным, владелец нежилых помещений на первом этаже осуществил ремонт без разрешительных документов.

В 2022 году этот собственник провёл перепланировку в доме, который возведён в 1913 году. После несанкционированных работ часть конструкции стала аварийной, а некоторые перекрытия были признаны лишь условно пригодными для эксплуатации.

В прошлом году органами всё же было выдано разрешение на последующий ремонт, но после его проведения жильцы заметили появление новых трещин в стенах дома.

Собственник помещений не допускает специалистов подрядной организации для устранения нарушений. Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по изложенным фактам.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и отчитаться о том, как продвигается следствие.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на поддержание и восстановление исторических сооружений в Петербурге направят почти 20 миллиардов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
