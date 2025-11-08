Спасение на бумаге: в 2026-м подготовят проект противоаварийных работ для усадьбы Демидовых

Фонд капитального ремонта Северной столицы сообщил, что по итогам обследования усадьбы Демидовых и составления проектных материалов было принято решение включить укрепление этого памятника архитектуры в перечень ближайших строительных мероприятий.
Документацию для необходимых работ готовят оформить в 2026 году.
Общественное внимание на аварийное состояние здания обращали как жители, так и специалисты по охране исторического наследия.
К основным задачам ремонта отнесли усиление основания строения, восстановление стен и модернизацию перекрытия прохода с аркой.
В то же время остаётся неясным, кто будет нести ответственность за будущий капитальный ремонт усадьбы.
В частности, Комитет имущественных отношений рассматривает вариант провести ремонт на территории площадью 3,7 тысячи квадратных метров.
После завершения работ возможно возложение компенсационных обязательств через аренду основного пользователя, компании АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «ЭРА»). Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, сообщает «Деловой Петербург».
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконной перепланировки в доме-памятнике на Рыбацкой улице в Петербурге.