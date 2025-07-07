«Вегетарианский» ад: как строительство ЖК Veda Village обернулось уголовным делом и кошмаром для дольщиков

Жилой комплекс Veda Village в Ленинградской области задумывался как уникальное пространство для вегетарианцев, йогов и сторонников осознанной жизни. Чтобы стать обладателем квартиры, покупатели проходили собеседование.

«Чтобы купить квартиру, нужно было пройти собеседование. Мы хотели, чтобы в нашем доме жили только люди, разделяющие наши ценности», — рассказывал один из инициаторов проекта в беседе с РБК.

Но красивые обещания обернулись горькой реальностью: спустя годы, большинство дольщиков так и не получили свои квартиры.

«Эко-поселение» для избранных: как продавали мечту

Застройщик ООО «Веда-Хаус» обещал завершить строительство к 2021 году. Первый этап продаж стартовал еще в 2016 году. Застройщик хотел, чтобы в комплексе жили только единомышленники, отказавшиеся от мяса, алкоголя и сигарет.

Однако, спустя годы, большинство дольщиков так и не получили свои квартиры.

Задержки, игнор и суды: как рушились надежды дольщиков

По словам дольщиков, застройщик перестал выходить с ними на связь. Главная проблема, по мнению участников долевого строительства, — решение застройщика получить разрешение на весь комплекс сразу, а не поэтапно на каждый корпус.

Это лишило компанию возможности вводить дома в эксплуатацию по мере готовности, что привело к постоянным задержкам.

«Мы ждали свои квартиры с 2016 года. Подписывали дополнительные соглашения, соглашались на переносы сроков, но теперь застройщик даже не отвечает на звонки», — говорит одна из дольщиц.

«Живем на стройке»: отчаяние дольщиков Veda Village

Некоторые дольщики были вынуждены подать в суд. Другие смогли заселиться в недостроенные квартиры только после подписания бумаг о том, что не имеют претензий к застройщику.

«Мы буквально живем на стройке. За три года сделали только балконы и радиаторы. Некоторые уже отчаялись дождаться своих квартир», — делится один из дольщиков.

Бастрыкин вмешался: уголовное дело и надежда на справедливость

После многочисленных жалоб председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков Veda Village. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Коллективное обращение дольщиков поступило через приемную «ВКонтакте» к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. После этого было дано официальное поручение немедленно возбудить уголовное дело», — сообщили в Следственном комитете.

Что дальше? Неизвестность и надежда

Очередное и последнее продление сроков строительства заканчивается в июле 2025 года, но стройка стоит.

«Что будет дальше — неизвестно. Мы надеемся, что уголовное дело поможет нам добиться справедливости и получить свои квартиры», — говорят дольщики.

История Veda Village — пример того, как даже самые благие намерения могут разбиться о реальность рынка недвижимости.

Несмотря на уникальную концепцию и желание создать «осознанное» сообщество, сотни людей оказались обманутыми и лишенными своих денег и надежд.

Теперь их судьбу решает Следственный комитет.