Городовой / Город / Из квартиры — в парилку: петербургская мать-одиночка, доверившись застройщику, ютится в бане
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сосновый переполох: в Северной столице тайно изымали новогодних красавиц с подпольной елочной ярмарки Город
Сохранить ясный ум и трезвую память в Петербурге поможет хитрость: необычный совет местных Полезное
Странная диагональ на карте Петербурга: кто или что заставило архитекторов «изгибаться» Город
Опасная для здоровья безвкусица: так вот почему золото с серебром носить вместе не стоит Полезное
Где в Петербурге найти самую красивую лестницу России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Из квартиры — в парилку: петербургская мать-одиночка, доверившись застройщику, ютится в бане

Опубликовано: 23 декабря 2025 21:00
Из квартиры — в парилку: петербургская мать-одиночка, доверившись застройщику, ютится в бане
Из квартиры — в парилку: петербургская мать-одиночка, доверившись застройщику, ютится в бане
Городовой ру

В Санкт-Петербурге застройщик, не выполнивший обязательства перед местной жительницей и её ребёнком, переселил их в баню вместо обещанной квартиры.

Жительница Санкт-Петербурга вместе с восьмилетним сыном была вынуждена обосноваться в бане площадью 17 квадратных метров в одном из районов Ленинградской области.

Семья оказалась в такой ситуации после того, как осталась без жилья из-за действий строительной фирмы, сообщает телеграм-канал BAZA.

Причиной стала растрата денежных средств генеральным директором компании, который, не выполнив условия договора, направил финансы на личные нужды.

Два года назад женщина решила продать свою квартиру, чтобы приобрести собственный дом за пределами города.

Все это время мать с ребенком снимали жилье, однако постепенно арендная плата и расходы на ребенка стали слишком обременительными для семейного бюджета.

По этой причине им пришлось переселиться в баню на участке без удобств.

В новых условиях петербурженка самостоятельно оборудовала пространство для жизни: соорудила раковину из тазика и умывальник, а в предбаннике совместила функции спальни, кухни и места для хранения вещей.

Вода на участок регулярно доставляется в пластиковых бутылках, так как централизованных коммуникаций здесь нет.

Дело с недобросовестным застройщиком привлекло внимание на региональном уровне. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование случаев с несданными вовремя квартирами под личный контроль.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью