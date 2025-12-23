Из квартиры — в парилку: петербургская мать-одиночка, доверившись застройщику, ютится в бане

Жительница Санкт-Петербурга вместе с восьмилетним сыном была вынуждена обосноваться в бане площадью 17 квадратных метров в одном из районов Ленинградской области.
Семья оказалась в такой ситуации после того, как осталась без жилья из-за действий строительной фирмы, сообщает телеграм-канал BAZA.
Причиной стала растрата денежных средств генеральным директором компании, который, не выполнив условия договора, направил финансы на личные нужды.
Два года назад женщина решила продать свою квартиру, чтобы приобрести собственный дом за пределами города.
Все это время мать с ребенком снимали жилье, однако постепенно арендная плата и расходы на ребенка стали слишком обременительными для семейного бюджета.
По этой причине им пришлось переселиться в баню на участке без удобств.
В новых условиях петербурженка самостоятельно оборудовала пространство для жизни: соорудила раковину из тазика и умывальник, а в предбаннике совместила функции спальни, кухни и места для хранения вещей.
Вода на участок регулярно доставляется в пластиковых бутылках, так как централизованных коммуникаций здесь нет.
Дело с недобросовестным застройщиком привлекло внимание на региональном уровне. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование случаев с несданными вовремя квартирами под личный контроль.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».