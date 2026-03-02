1 г в воду – и орхидея взорвется цветами: бутоны полезут как угорелые, один за другим

Как добиться от орхидеи неуемного цветения

Орхидея пользуется популярностью у цветоводов, ведь это красивый цветок, который может радовать яркими бутонами почти круглый год. Но иногда фаленопсис ленится и не спешит выдавать цветоносы. Как исправить ситуацию и заставить орхидею устроить праздник цветения, объяснила агроном, автор Дзен-канала "60 соток в Сибири" (18+) Елена Николаева.

Подкормка

По словам эксперта, для запуска цветения орхидея нуждается в подкормке. При этом вовсе не обязательно бежать за ней в магазин. Можно приготовить удобрение самостоятельно. Для этого потребуется:

сухие дрожжи – 1 грамм;

кипяток – 1 стакан;

йод – 1 капля;

вода комнатной температуры – 800 миллилитров.

В первую очередь нужно залить дрожжи кипятком и размешать. Получится аминокислотная подкормка, которая простимулирует рост корней и закладку бутонов.

После необходимо долить воду комнатной температуры и добавить 1 каплю йода. Он поспособствует запуску активного цветения. Все размешать и полить орхидею через поддон, но по влажному грунту. Иначе йод может обжечь корни.

Полив

Елена Николаева отметила, что орхидеи не стоит поливать сверху, иначе корни могут начать гнить. Лучше проводить полив снизу, чтобы вода не скапливалась в точке роста. При этом орхидею не стоит заливать, но и не нужно пересушивать. Иначе листья начнут желтеть, а корни усыхать. Что касается опрыскивания, то это спорная процедура: лучше протирать листья ватным диском с раствором янтарной кислоты из расчета 1 таблетка "янтарки" на 1 литр воды.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами добиваются цветения от орхидеи:

"Полила с монофосфатом на прошлой неделе, и температура в комнате понизилась до +18 градусов. И началось: орхидея зацвела как миленькая". "У меня 80% орхидей дали цветаносы в период отсутствия отопления". "Еще влажность воздуха хорошо влияет на цветение".

Ранее мы сообщали, как еще можно добиться от орхидеи цветения.