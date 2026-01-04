Тридцать три богатыря зовут играть: где в Петербурге оживают сказки Пушкина

В этом музее Пушкин не пылится на полке — он живёт рядом, в игре и смехе.

На Пушкинской улице в городе Пушкин стоит небольшой дом, из окон которого доносятся детский смех и строки поэта. Это интерактивный музей-театр "Сказки Пушкина", открывшийся весной 2014 года. Его создали для того, чтобы вернуть детям любовь к классике — не через уроки, а через игру.

Театр, в котором нельзя просто смотреть

Здесь нельзя сидеть сложа руки — зрителей сразу делают участниками. Юные гости помогают Руслану спасти Людмилу, спорят с котом учёным, отгадывают загадки Золотого Петушка и танцуют с Шамаханской царицей.

Все спектакли построены как интерактивные приключения: дети решают задачи, вступают в диалоги с актёрами, участвуют в сказке, а не наблюдают за ней со стороны.

Место, где Пушкин — первый учитель

Организаторы музея называют его "живой книгой", где ребёнок впервые открывает Пушкина. Стихи и сказки здесь становятся действием, а знакомство с классикой — праздником.

Программы рассчитаны на детей от 1 года до младших школьников, а педагоги и актёры продумывают каждое занятие так, чтобы оно было понятным и увлекательным даже самым маленьким зрителям.

Сцена, мастерская и школа волшебства

Кроме спектаклей, здесь проходят тематические праздники и мастер-классы — можно слепить собственную жар-птицу из глины или сделать корону Шамаханской царицы.

Есть театр-студия для детей, где ребята учатся говорить, двигаться и играть, а также "школа этикета", где вежливость и добрые манеры подаются через сказочные образы.

Интерактивный музей-театр "Сказки Пушкина" — это не просто культурный проект, а пример того, как можно говорить с детьми о поэзии языком игры, света и смеха.