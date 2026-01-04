Городовой / Город / Клад эмира, подземный ход и коммуналка: что скрывает дом на Каменноостровском
Клад эмира, подземный ход и коммуналка: что скрывает дом на Каменноостровском

Опубликовано: 4 января 2026 15:15
 Проверено редакцией
Дворец в ренессансном обличье
На Каменноостровском проспекте стоит дом, который мог бы быть дворцом.

Если бы в Петербурге снимали восточные сказки, съёмочную площадку искать бы не пришлось. На Каменноостровском, 44б стоит Дом эмира Бухарского — место, где восточный миф встретился с северным реализмом.

Дворец в ренессансном обличье

Дом построили в 1913 году по заказу эмира Бухарского Абдулахад-хана для сына, Сеид Алим-хана. Архитектор — Степан Кричинский, тот самый, что создал Соборную мечеть.

Он выбрал не восточный стиль, а флорентийский ренессанс: массивные колонны, арки, доломитовый мрамор, — настоящий палаццо на Неве. Эмир лично наградил архитектора орденом Благородной Бухары.

Но дворец не успели достроить — грянула Первая мировая. Чтобы ускорить строительство, некоторые колонны сделали деревянными, а вместо каменной балюстрады — простая штукатурка.

От эмира до коммуналки

После революции сын эмира бежал в Афганистан. В доме поселился пулемётный полк, а потом — коммунальные квартиры. Здесь жил сам Кричинский, потом — офицеры, врачи, учёные.

Со временем парадные обветшали, лепнина осыпалась, мраморные перила сбили — восточный блеск уступил место советскому быту.

Дом тайн и легенд

С годами у дома появилось новое прошлое — легендарное. Говорят, от дома эмира к мечети тянется подземный ход, по которому хозяин якобы мог ходить молиться.

Старожилы уверяют, что в доме "не приживаются мужчины" — дескать, эмира изгнали, а его дух до сих пор ревнует жильцов к его покоям. А кто-то даже верит, что в подвалах спрятаны сокровища эмира, оставленные при бегстве.

Сегодня

Дом эмира частично остаётся коммунальным, хотя часть квартир превратили в апартаменты. Фасад пережил реставрацию, но лестницы и дворы по-прежнему напоминают о времени, когда под мраморными сводами звучал не восточный напев, а звон алюминиевых кастрюль.

Елизавета Астахова
Город
