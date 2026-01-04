Смотрим на залив, пьем кофе и забываем про стресс: идеальный план на Новый год в Петербурге

История, виды и каток в одном месте.

Выбор места для проведения новогодних каникул в Петербурге — задача, требующая особого подхода, сочетающего праздничную атмосферу с познавательным интересом.

Экскурсовод Людмила Разбегаева предлагает порталу «Городовой» обратить внимание на пространство, где глубокая индустриальная история гармонично переплетается с современным искусством — Севкабель Порт.

Людмила Разбегаева Экскурсовод “Интересно будет сходить в Севкабель Порт. Тем более теперь удобно добираться — Метро Горный институт”.

От завода Сименса до спасения Ленинграда

История этого места уходит корнями во времена Николая I. В 1850-х годах немец Карл Сименс прибыл в Россию и основал завод «Сименс и Гальске» на Васильевском острове.

Первоначально фирма специализировалась на производстве телеграфов, что стало прорывом для страны — была проложена первая телеграфная линия между Москвой и Санкт-Петербургом в 1852 году, а затем и линия СПб — Севастополь во время Крымской войны.

Дела шли успешно, о чем свидетельствовали крупные заказы, включая электрификацию Исаакиевского Собора в начале XX века и Невского проспекта в 1880 году.

“Огромные военные заказы дали возможность построить вместо деревянных корпусов кирпичные”.

Однако с приходом Первой мировой войны и последующими революционными событиями 1917 года завод переживал кардинальные изменения, переключившись на нужды страны, в том числе в рамках плана ГОЭЛРО.

Наиболее драматичный эпизод связан с Великой Отечественной войной. Когда Ленинград оказался в блокаде, завод, переименованный в Северный кабельный, внес неоценимый вклад в выживание города.

“В октябре 1942 года Северный кабельный изготовил и проложил по дну Ладожского озера силовой кабель длиной 30 км для передачи электроэнергии в блокадный Ленинград”.

Подвиг ¾ сотрудников, ушедших на фронт, и проложенный кабель — это живая легенда этого места.

Современное пространство для каникул

Сегодня бывшие корпуса завода трансформированы в современное общественное пространство, где “инфраструктура продумана для людей любого возраста”.

С набережной открывается “потрясающий вид на залив”, а также виден необычный мост через Корабельный фарватер с наклонными пилонами, напоминающими силуэты разводных мостов.

В поле зрения также попадает здание Морского вокзала со шпилем и фигуркой корабля.

На территории Севкабель Порта постоянно кипит жизнь: здесь проходят концерты, выставки и ярмарки. Главной площадкой служит большой краснокирпичный цех, где раньше хранили катушки с кабелем, а теперь “устраивают праздники и ярмарки”.

В зимний период здесь заливается каток. Посетителям предоставляется возможность подкрепиться — “есть возможность поесть, выпить чаю или кофе”.

Среди экспонатов сохранились арт-объекты, созданные из гигантских катушек и исторического генератора постоянного тока на 1,5 миллиона вольт, что позволяет гостям соприкоснуться с индустриальным прошлым.

Для ценителей искусства открыт «Невидимый театр», предлагающий разнообразные спектакли.

Атмосфера свободы и творчества

Общее впечатление от посещения этого места — это “атмосфера свободы и творчества”.

“Места много, обеспечен простор глазам, есть ощущение легкости”.

Важно отметить, что новое пространство пришлось по душе и старшему поколению — “старшее поколение не критикует это место”.

Если повезет с погодой, и над заливом появится солнце, то “вид с набережной не оставит равнодушным никого”, делая посещение Севкабель Порта идеальным завершением дня в период зимних каникул.