«В купель не погружались»: каким было Крещение в Петербурге сто лет назад

Сейчас этот религиозный праздник отмечают совсем по-другому.

Петербург, город, пронизанный имперскими традициями, сохранил множество следов пышных религиозных церемоний прошлого.

Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая раскрывает порталу «Городовой» детали празднования Крещения Господня в городе на Неве, которое сто лет назад представляло собой грандиозное и строго регламентированное действо.

Павильон Иордань и его наследие

Центральным элементом крещенских торжеств был специальный павильон, сооружавшийся к празднику, который наступает сразу после Рождества. Этот объект дал название знаменитой Иорданской лестнице в Эрмитаже.

“Если мы вспоминаем пролет Невы, то, конечно, стоит вспомнить и павильон Иордань, то, что дало название знаменитой нашей Иорданской лестнице в Эрмитаже”.

Крещенский павильон, или Иордань, представлял собой специальное сооружение, в котором устраивалась купель для водосвятия.

В этот момент, как отмечает Ирина Полевая, “к празднику Крещения… сооружался специальный павильон Иордань, там делалась купель — для того, чтобы брать воду для водосвятия”.

Императорский выход и момент освящения

После утренней службы в церкви Зимнего дворца начиналось самое торжественное действо. Императорская семья и её свита спускались по специально проложенному пути и подходили непосредственно к Иордани.

Затем следовал ключевой обряд: митрополит опускал освящающий крест в воду.

“Считалось, что вода становится святой в тот самый момент, как туда крест входит”.

Этот момент сопровождался не только религиозным трепетом, но и государственным почетом. Как только крест погружался в воды Невы, с Петропавловской крепости раздавался холостой залп:

“Раздавался 101 выстрел пушки с Петропавловской крепости”.

Ирина Полевая подчеркивает:

“То есть это было такое весьма торжественное мероприятие — именно связанное с празднованием Крещения”.

Чистота воды и освящение знамён

К началу XX века экологическая ситуация в Неве уже не была такой безупречной, как в XVIII столетии. Тогда освященная вода имела огромное значение. Эту воду брали для питья и окропления.

Митрополит окроплял этой водой всех присутствующих, а также “кропились знамена Гвардейских полков, которые здесь же находились”.

Интересной деталью, касающейся самого императорского обряда, является то, что погружения в освященную воду не практиковались.

“Причём, если мы говорим про императорские времена, в эту Иордань, в купель не погружались”.

“Там специально была сделана лунка для того, чтобы воду брать на службу”.

Это подчёркивало сакральность момента, отделяя монарший обряд от более поздних народных традиций крещенских купаний.