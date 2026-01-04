«В купель не погружались»: каким было Крещение в Петербурге сто лет назад

Петербург, город, пронизанный имперскими традициями, сохранил множество следов пышных религиозных церемоний прошлого.
Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая раскрывает порталу «Городовой» детали празднования Крещения Господня в городе на Неве, которое сто лет назад представляло собой грандиозное и строго регламентированное действо.
Павильон Иордань и его наследие
Центральным элементом крещенских торжеств был специальный павильон, сооружавшийся к празднику, который наступает сразу после Рождества. Этот объект дал название знаменитой Иорданской лестнице в Эрмитаже.
“Если мы вспоминаем пролет Невы, то, конечно, стоит вспомнить и павильон Иордань, то, что дало название знаменитой нашей Иорданской лестнице в Эрмитаже”.
Крещенский павильон, или Иордань, представлял собой специальное сооружение, в котором устраивалась купель для водосвятия.
В этот момент, как отмечает Ирина Полевая, “к празднику Крещения… сооружался специальный павильон Иордань, там делалась купель — для того, чтобы брать воду для водосвятия”.
Императорский выход и момент освящения
После утренней службы в церкви Зимнего дворца начиналось самое торжественное действо. Императорская семья и её свита спускались по специально проложенному пути и подходили непосредственно к Иордани.
Затем следовал ключевой обряд: митрополит опускал освящающий крест в воду.
“Считалось, что вода становится святой в тот самый момент, как туда крест входит”.
Этот момент сопровождался не только религиозным трепетом, но и государственным почетом. Как только крест погружался в воды Невы, с Петропавловской крепости раздавался холостой залп:
“Раздавался 101 выстрел пушки с Петропавловской крепости”.
Ирина Полевая подчеркивает:
“То есть это было такое весьма торжественное мероприятие — именно связанное с празднованием Крещения”.
Чистота воды и освящение знамён
К началу XX века экологическая ситуация в Неве уже не была такой безупречной, как в XVIII столетии. Тогда освященная вода имела огромное значение. Эту воду брали для питья и окропления.
Митрополит окроплял этой водой всех присутствующих, а также “кропились знамена Гвардейских полков, которые здесь же находились”.
Интересной деталью, касающейся самого императорского обряда, является то, что погружения в освященную воду не практиковались.
“Причём, если мы говорим про императорские времена, в эту Иордань, в купель не погружались”.
“Там специально была сделана лунка для того, чтобы воду брать на службу”.
Это подчёркивало сакральность момента, отделяя монарший обряд от более поздних народных традиций крещенских купаний.