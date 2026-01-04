Городовой / Город / На проспекте Испытателей — трамвай‑шлагбаум: вагон встал поперёк дороги
На проспекте Испытателей — трамвай‑шлагбаум: вагон встал поперёк дороги

Опубликовано: 4 января 2026 23:48
 Проверено редакцией
На одной из дорог произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским транспортом.

В северной столице на проспекте Испытателей произошла авария: трамвай, курсирующий по маршруту под номером 47, столкнулся с легковым автомобилем. По словам очевидцев, из-за происшествия движение оказалось заблокировано, и объезд возможен только по трамвайным рельсам. Легковой автомобиль после удара зажало между трамваем и опорой линии электропередачи.

Пассажиры и водители выражают недовольство в социальных сетях из-за серьезных затруднений, вызванных аварией на этом участке дороги. Перекрытое движение вынудило многих менять маршрут следования.

Автор:
Юлия Аликова
Город
