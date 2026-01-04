На проспекте Испытателей — трамвай‑шлагбаум: вагон встал поперёк дороги

В северной столице на проспекте Испытателей произошла авария: трамвай, курсирующий по маршруту под номером 47, столкнулся с легковым автомобилем. По словам очевидцев, из-за происшествия движение оказалось заблокировано, и объезд возможен только по трамвайным рельсам. Легковой автомобиль после удара зажало между трамваем и опорой линии электропередачи.
Пассажиры и водители выражают недовольство в социальных сетях из-за серьезных затруднений, вызванных аварией на этом участке дороги. Перекрытое движение вынудило многих менять маршрут следования.
