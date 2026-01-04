Был брат да сплыл: какие города разорвали побратимство с Петербургом, а кто остался

Традиция побратимства зародилась после Второй мировой для помощи разрушенным городам. Петербург активно развивал такие связи, и к 2022 году у него было 91 партнёр в 54 странах. Ситуация резко изменилась после 2022-го.
Первой о «заморозке» отношений в феврале 2022 года заявила финская Турку — самый старый побратим Петербурга (с 1953 года). Вслед за ней связи разорвали или приостановили Мельбурн (Австралия), Таллин, Варшава, Гданьск. Некоторые города, как Прага или Лос-Анджелес, сделали это ещё раньше — по политическим мотивам.
Несмотря на это, у Петербурга сохранились прочные связи с городами ближнего зарубежья (Баку, Минск, Алма-Ата) и рядом «дальних» союзников: Гавана (Куба), Исфахан (Иран), Вифлеем (Палестина). Особенно активно развивается сотрудничество с Китаем — с Шанхаем, Чэнду, Циндао — в сфере культуры, образования, строительства и технологий.
В 2022 году у Петербурга появился новый побратим в составе России — Мариуполь. Северная столица помогает городу восстанавливаться, направляя специалистов и принимая детей на отдых.
География побратимства Петербурга резко сместилась на Восток и в ближнее зарубежье. Если западные партнёры в большинстве своём разорвали связи, то отношения с Китаем, странами СНГ и новыми российскими регионами, наоборот, укрепляются, наполняясь практическим содержанием.