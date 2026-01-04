Городовой / Город / Профессор или магнат? Этот дом на улице Марата, 63, перевернёт ваше представление о прошлом
Опубликовано: 4 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
Архитектура труда
Городовой ру

Он жил рядом с машинами, но дом построил как произведение искусства.

На улице Марата 63 стоит особняк с башенкой и шатром. Если не знать, можно принять его за дом купца или профессора. Но это — дом инженера Курта Зигеля, владельца механического завода, который стоял прямо за ним.

В 1888–1890 годах архитектор Иосиф Китнер построил этот дом в стиле неоренессанс. Снаружи — изящество, внутри — кабинет управления, переговорные, чертёжная.

Здесь решались судьбы деталей, станков, контрактов.

Архитектура труда

Фасад особняка украшен тем, что обычно прячут на заводах — чертёжные приборы, шестерёнки и монограмма S. Каждая деталь — символ профессии владельца.

Это был не просто дом, а манифест инженера, убеждённого, что техника и красота должны жить под одной крышей.

Рядом с особняком возвышались производственные корпуса — из красного кирпича, с арками, орнаментами, скульптурами медведей. Так архитектура превращалась в рассказ: от дворцового фасада — к заводским воротам.

От дома к музею

После национализации особняк стал административным зданием, потом жилым, а в 1980-х частично перестроен. Но его башенка и шатёр, окна с асимметричным рисунком и резные элементы до сих пор видны издалека.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
