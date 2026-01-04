На Первой Советской зависла в воздухе карета — и она показывает время

На 1-й Советской улице, в паре шагов от Московского вокзала, стоит карета, в которую никто не садится, — и всё же она движется. Не по мостовой, а сквозь время.
Многие проходят мимо, даже не замечая бронзовый экипаж, спрятавшийся между домов на тихой пешеходной улочке. А между тем перед ними — памятник легендарной пролётке, тому самому двухместному экипажу, что когда-то был главным городским транспортом Петербурга.
От каретного ряда до Советской улицы
Когда-то этот район назывался Новым Каретным рядом. Здесь строили, чинили и продавали кареты, экипажи и сани — место гудело, как маленький городок мастеров.
Позже улицу переименовали: сначала в Рождественскую, потом в 1-ю Советскую. На асфальте рядом с памятником теперь можно увидеть круг с выгравированными всеми прежними названиями — маленькая летопись перемен.
Пролётка, что осталась в памяти
Памятник появился здесь в 2018 году. Скульптура изображает бронзовую пролётку, приподнятую над землёй лёгкими тросами — словно она застыла в прыжке между эпохами.
Над ней — часы, напоминающие: время не остановить. Кареты ушли, их сменили автомобили, но город помнит шум копыт и звон сбруи.
📍 Где искать:
1-я Советская улица (пешеходный участок между Лиговским и Суворовским проспектами)