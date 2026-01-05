Городовой / Общество / Хлеб без соли доедали: где в XIX веке жили самые нищие петербуржцы - интеллигенцией и не пахло
Хлеб без соли доедали: где в XIX веке жили самые нищие петербуржцы - интеллигенцией и не пахло

Опубликовано: 5 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Трущобы
Фото: Городовой.ру

В тени культурных районов творилась другая история.

За парадными фасадами императорской столицы скрывался другой Петербург — город нужды, где в трущобах и ночлежках ютились тысячи обездоленных. Какие районы были центрами бедности и как там жили люди?

В XIX веке Петербург манил тысяч и крестьян и ремесленников, но для многих «лучшая жизнь» оборачивалась суровой реальностью рабочих окраин. Самыми бедными считались районы вдоль Обводного канала.

Там среди заводских корпусов теснились деревянные дома, ночлежки и приюты. Жители — фабричные рабочие, подёнщики и бездомные — существовали в условиях постоянной грязи, шума и болезней.

Не менее тяжёлой была жизнь на Петровском острове, где селились рыбаки. Их деревянные избы стояли скученно, а нестабильный доход от промысла и суровый климат делали быт крайне трудным.

Эти районы были социальным дном столицы, но именно отсюда выходили многие талантливые самоучки и будущие деятели. Сегодня, гуляя по благоустроенным набережным, стоит помнить и об этом тёмном, но неотъемлемом слое городской истории, который сформировал характер Петербурга не меньше, чем его дворцы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
