Хлеб без соли доедали: где в XIX веке жили самые нищие петербуржцы - интеллигенцией и не пахло

За парадными фасадами императорской столицы скрывался другой Петербург — город нужды, где в трущобах и ночлежках ютились тысячи обездоленных. Какие районы были центрами бедности и как там жили люди?
В XIX веке Петербург манил тысяч и крестьян и ремесленников, но для многих «лучшая жизнь» оборачивалась суровой реальностью рабочих окраин. Самыми бедными считались районы вдоль Обводного канала.
Там среди заводских корпусов теснились деревянные дома, ночлежки и приюты. Жители — фабричные рабочие, подёнщики и бездомные — существовали в условиях постоянной грязи, шума и болезней.
Не менее тяжёлой была жизнь на Петровском острове, где селились рыбаки. Их деревянные избы стояли скученно, а нестабильный доход от промысла и суровый климат делали быт крайне трудным.
Эти районы были социальным дном столицы, но именно отсюда выходили многие талантливые самоучки и будущие деятели. Сегодня, гуляя по благоустроенным набережным, стоит помнить и об этом тёмном, но неотъемлемом слое городской истории, который сформировал характер Петербурга не меньше, чем его дворцы.