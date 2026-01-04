«Обретают особенно сказочный вид»: три локации под Петербургом для зимнего вдохновения

Северная столица славится не только дворцами в центре — ее окрестности таят архитектурные жемчужины, которые обретают особое, почти сказочное очарование в зимний период.

Экскурсовод Ольга Антипина, автор проекта “Архитектура петербургского настроения”, указывает на то, что именно зимой дореволюционные дачи в стиле модерн раскрывают свой потенциал.

“Зимой дореволюционные дачи в стиле модерн обретают особенно сказочный вид. Рекомендуем отправиться в Зеленогорск или Сестрорецк, чтобы их осмотреть”, — советует эксперт порталу «Городовой».

Дача Лумберга: снежный пейзаж у залива

Одной из ярких целей для зимнего паломничества является Дача архитектора Лумберга.

Этот дом, построенный в начале XX века и принадлежавший жене архитектора Елене Лумберг, расположен на территории санатория «Северная Ривьера» в Зеленогорске.

Заснеженная усадьба и близлежащий залив создают невероятно живописную картину. Сегодня в историческом здании располагается общежитие для сотрудников санатория.

Найти это место можно по адресу: Приморское ш., 570, Санкт-Петербург.

Вилла Айнола: неоклассицизм в объятиях зимы

Еще один архитектурный объект, рекомендуемый для посещения в зимний сезон, — Вилла «Айнола».

Усадебный комплекс, возведенный между 1907 и 1917 годами по проекту градостроителя Николая Салько, является редким для Карельского перешейка образцом неоклассицизма.

“Уединенный деревянный особняк с прудом, плотиной и небольшим водопадом”.

После Великой Отечественной войны вилла служила гостиницей «Северная Ривьера». После капитального ремонта в 1990 году здание было передано районной администрации.

Сегодня часть помещений занимает мастерская художника Владимира Гарде. К счастью для любителей архитектуры, “по приусадебному парку можно гулять беспрепятственно”, наслаждаясь тишиной и заснеженными ландшафтами.

Адрес для визита: Приморское ш., 521, Санкт-Петербург.

Пенаты: последнее пристанище великого мастера

На расстоянии всего 45 километров от Петербурга находится место, где время словно остановилось — Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты».

Именно здесь Илья Ефимович Репин прожил тридцать лет своей жизни и выразил желание быть похороненным. Зимняя атмосфера придает этому месту особую задумчивость.

Хотя, как уточняет экскурсовод, “внутрь дома сейчас попасть нельзя”, прогулка по парку остается доступной и увлекательной.

Посетители могут “подняться на башенку Шехерезады” и “сделать фото у колодца Посейдона”, ощутив дух творческой уединенности, который так ценил великий художник.