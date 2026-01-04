Городовой / Город / Дым на набережной: Пироговскую в Петербурге затянуло — что случилось?
Опубликовано: 4 января 2026 23:26
По предварительной информации, на месте произошедшего происшествия зафиксировано возгорание хозяйственной постройки.

На Пироговской набережной в Санкт-Петербурге вечером возникло возгорание. В этом районе появился густой дым, а по воздуху распространился характерный запах горящих материалов. К месту происшествия прибыли спасатели и другие оперативные службы.

Свидетели рассказали, что огонь вспыхнул в небольшой постройке. Представители ведомства по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар был зафиксирован в 17:25 по адресу: Пироговская набережная, дом 17. Горела бытовка площадью примерно 18 квадратных метров.

Полностью потушить пожар удалось к 18:10. Подробности о пострадавших не сообщались.

