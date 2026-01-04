Путь к пятизначному доходу: можно ли заработать миллионы на своем авто

Когда реклама зарабатывает больше, чем поездки.

Слухи о том, что российские таксисты могут ежемесячно зарабатывать до полумиллиона рублей, будоражат общественное сознание.

Однако HR-консультант Зулия Лоикова, анализируя структуру доходов в этой сфере, развеивает мифы, обнажая суровую реальность расходов.

“Цифра в 500 тысяч рублей в месяц, ну такая нетипичная, недостижимая для большинства таксистов в России”, — заявляет эксперт.

Идеальные условия и владение автопарком

По мнению консультанта, такой уровень дохода возможен лишь при “исключительных каких-то идеальных условиях”, которые крайне сложно поддерживать регулярно.

К таким сценариям относится работа в премиум-сегменте — обслуживание бизнес-класса на автомобилях вроде Mercedes S-класс через специализированные службы с привлечением личных клиентов.

Другой путь к таким вершинам — владение собственным автопарком.

“Тогда доход может формироваться от работы нескольких наемных водителей”, — объясняет Лоикова в беседе с «Городовой».

В этом случае водитель выступает уже как владелец бизнеса, а не просто исполнитель заказов.

Третий, наименее реалистичный вариант — работа в режиме “24 на 7” в самый пиковый сезон, например, летом на курортах.

“Но физически просто нереально поддерживать постоянно в таком режиме продуктивность”.

Маркетинг, блоги и “виртуальные заказы”

Значительная часть громких заявлений о баснословных заработках, по наблюдениям эксперта, исходит от таксистов-блогеров.

“Часто такие, знаете, громкие заявления о высоких доходах делают блогеры популярные, таксисты”.

При этом их основной доход часто формируется не за счет поездок, а благодаря “рекламе, продажи каких-то курсов”.

Консультант видит несколько причин появления мифической цифры в 500 тысяч:

“Я думаю, что это реклама, маркетинг агрегаторов-ориентателей, то есть чтобы привлечь новых водителей, они могут показывать доходы лучших без учета расходов”.

Второй фактор — терминологическая путаница. Часто говорят о выручке, то есть общей сумме заказов, а не о чистом заработке.

“Выручка вот 250-300 тысяч при интенсивной работе, она возможна, но если вычесть комиссию, бензин, амортизацию, она явно сократится более чем вдвое”.

Эти “виртуальные заказы в соцсетях” создаются ради кликбейта и привлечения внимания, поскольку цифра в 500 тысяч рублей “неподъемная маркетинговая цифра для 99,9% таксистов”.

Реальная стоимость часа труда

Консультант призывает ориентироваться на более скромные, но честные цифры. Реальный средний чистый заработок активного таксиста в Москве составляет “80-120 тысяч рублей”.

В периоды пиковой нагрузки, такие как Новый год, эта цифра может кратковременно достигать “150-200, это максимум, но это не будет каждый месяц”.

В регионах ситуация еще сложнее:

“В регионах 40-80 тысяч рублей, это тяжелая работа, ненормированный график”.

Заработок сильно зависит от умения водителя “ловить вот эти пиковые часы”, а также от способности минимизировать расходы. Иногда даже клиенты создают проблемы, например, “бывает так, что люди кидают еще таксистов”.

Главный залог успеха — это “управление расходами”. Поэтому, рассматривая карьеру в такси, лучше не верить обещаниям:

“ориентируйтесь на средние цифры по вашему городу с учетом всех расходов, а не на громкие заголовки, которые делают для рекламы, привлечения внимания и пиар какой-то стратегии”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.