Лысая гора под Петербургом: где в старину ведьмы собирались на шабаш, точное местоположение

Опубликовано: 4 января 2026 23:00
Ведьма
Лысая гора под Петербургом: где в старину ведьмы собирались на шабаш, точное местоположение
globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda

Нечистая привела женщин на это место.

Недалеко от Красного Села, на склоне которой сейчас расположен горнолыжный курорт, возвышается гора Кирхгоф — место с мрачноватой репутацией. С древности её называли «холмом мёртвых», а позже считали местом шабашей. Но так ли страшны были эти «сборища нечисти»?

Гора Кирхгоф (от финского «церковный холм») привлекала внимание ещё в языческие времена. На её вершине лежит расколотый на три части камень Укко-киви, названный в честь бога-громовержца. Возможно, удар молнии и сделал его местом поклонения.

С приходом христианства старые обряды, посвящённые силам природы и летнему солнцестоянию (финский Юханнус), стали клеймить как «шабаши ведьм». На самом деле это были просто народные гуляния с кострами (кокко), танцами и играми на безлесной, «лысой» вершине, удобной для таких сходок.

В наши дни традиция весёлых собраний на горе жива. Там возрождают праздник Юханнус, а на склонах в «Туттари-парке» проходили масштабные фестивали электронной музыки, которые иные консервативные жители до сих пор называют «шабашем».

Точный адрес горы Кирхгоф: 59°41′42″ с. ш., 30°10′16″ в. д. Таким образом, «шабаш» на горе Кирхгоф — это не сборище потусторонней нечисти, а древний языческий праздник, заклеймённый церковью, и его современные аналоги. Гора продолжает быть местом, где люди веселятся и «шабашат» в самом безобидном смысле этого слова, сохраняя многовековую традицию.

Автор:
Игорь Мустафин
