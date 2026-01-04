Башня в Петербурге, которая перестала качать воду — и начала рассказывать истории

В середине XIX века водонапорная башня на Шпалерной улице считалась гордостью Петербурга.
Построенная в 1861 году, она обеспечивала город чистой водой и выглядела как знак новой эпохи — времени, когда гигиена и технологии становились символом цивилизации. Башня из красного кирпича, с литой лестницей и узкими окнами, тогда казалась настоящим индустриальным дворцом.
Когда башня замолчала
К концу XX века сооружение обветшало и перестало работать по назначению. Её могли бы снести, как десятки других технических построек.
Но четверо сотрудников водоканала предложили другое решение — превратить старую башню в музей. Так в 1999 году начались реставрация и сбор экспонатов.
Архивы, фонды, частные коллекции — из этих источников они буквально по капле собирали историю петербургской воды. К 300-летию города музей открыл двери.
Пять этажей воды
Сегодня в башне — не просто экспозиция, а целый мир. Здесь можно увидеть китайские часы, работающие на воде, макеты первых водопроводов, старинные рукомойники и деревянные трубы.
На нижних этажах — мультимедийные зоны: "Мир воды Петербурга" рассказывает об истории городского водопровода, "Подземный мир" ведёт по пути воды от Невы до квартиры, а "Вселенная воды" показывает, как она может лечить, разрушать и вдохновлять.
Во дворе встречает бронзовый водовоз — символ города, в котором даже утилитарные вещи умеют рассказывать истории.