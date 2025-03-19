Кредит только по справке: в банках заработают новые правила

Получить деньги в долг станет сложнее.

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила предоставления кредитов, которые существенно изменят процедуру получения заемных средств.

Центральный банк (ЦБ) вводит обязательное подтверждение дохода для большинства кредитов, чтобы снизить риски закредитованности и обеспечить более ответственное кредитование. Разбираемся, что конкретно изменится.

Подтверждение дохода

Теперь для получения кредита на сумму свыше 200 тысяч рублей банки обязаны будут запрашивать официальное подтверждение дохода заемщика. Это означает, что кредиты «на слово» и оценка дохода на основе расходов клиента уйдут в прошлое. Банки будут ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

«Период охлаждения» и новые правила

Новые требования синхронизированы с введением так называемого «периода охлаждения», который начнет действовать тоже с 1 сентября. Это двухдневная пауза с момента заключения кредитного договора, в течение которой заемщик может передумать и отказаться от кредита. Как сообщает «Российская газета», в течение этих двух дней банки будут получать данные об официальных доходах из государственных информационных систем.

Какие документы потребуются?

Подтвердить свой доход можно будет с помощью различных документов. Обычно речь идет о справке о доходах и суммах налога физических лиц (2-НДФЛ), справке о заработной плате заемщика на месте работы, формах 3-НДФЛ и 6-НДФЛ.

ЦБ не ограничивает список документов, которые банки могут использовать при принятии решения о кредитовании.

Влияние на резервы банков

Кредиты на сумму до 200 тысяч рублей (за исключением ипотеки и автокредитов) можно будет включать в портфель однородных кредитов (со схожими характеристиками кредитного риска) и без официального подтверждения дохода. Однако в таком случае резерв окажется повышенным и составит 5,5%.

Ссуды, по которым доход рассчитывается на основе модельного подхода, будут включаться с резервом в 4,5%, а если банк получит официальный доход, то с 3%. Это покажет на заемщика нагрузку на капитал, если доход не будет запрошен.

Цель изменений

Основная цель новых правил — повысить финансовую грамотность и ответственность заемщиков, а также снизить риски кредитования. ЦБ стремится к тому, чтобы банки более тщательно оценивали платежеспособность клиентов и не выдавали кредиты тем, кто не сможет их обслуживать.

Это также создаст стимулы к использованию электронных сервисов для подтверждения доходов, в том числе портала «Госуслуг».

Важные моменты

Подтверждение дохода становится обязательным для кредитов свыше 200 тысяч рублей.

Банки будут использовать официальные источники информации о доходах.

Вступает в силу «период охлаждения».

Изменятся требования к резервированию по кредитам без официального подтверждения дохода.

Цель изменений — снижение рисков закредитованности и повышение ответственности заемщиков.

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