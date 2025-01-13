Какие документы семье из Петербурга нужны для семейной ипотеки в 2025 году: самые актуальные правила

Семейная ипотека — это льготная программа кредитования, созданная для поддержки семей с детьми. Она позволяет приобрести жилье по сниженной ставке и действует до конца 2030 года. Разберем, кому доступна программа, как она работает и как оформить такой кредит.

Кому доступна семейная ипотека

Программа распространяется на:

Семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми , независимо от года их рождения.

, независимо от года их рождения. Семьи с одним ребенком до 7 лет включительно на момент подписания договора.

на момент подписания договора. Семьи с ребенком с инвалидностью.

Важно, чтобы хотя бы один из родителей и дети были гражданами РФ. Подать заявку может как мать, так и отец, даже если они состоят в гражданском браке.

Что можно купить по семейной ипотеке

Новостройка: строящаяся или готовая квартира от застройщика. Частный дом: строящийся или готовый, с земельным участком. Таунхаус: от застройщика или управляющего фонда недвижимости (ЗПИФ). Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): дом на собственном или покупаемом участке, при условии использования подрядчика и эскроу-счета.

Условия программы