Какие документы семье из Петербурга нужны для семейной ипотеки в 2025 году: самые актуальные правила

Семейная ипотека — это льготная программа кредитования, созданная для поддержки семей с детьми. Она позволяет приобрести жилье по сниженной ставке и действует до конца 2030 года. Разберем, кому доступна программа, как она работает и как оформить такой кредит.
Кому доступна семейная ипотека
Программа распространяется на:
- Семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми, независимо от года их рождения.
- Семьи с одним ребенком до 7 лет включительно на момент подписания договора.
- Семьи с ребенком с инвалидностью.
Важно, чтобы хотя бы один из родителей и дети были гражданами РФ. Подать заявку может как мать, так и отец, даже если они состоят в гражданском браке.
Что можно купить по семейной ипотеке
- Новостройка: строящаяся или готовая квартира от застройщика.
- Частный дом: строящийся или готовый, с земельным участком.
- Таунхаус: от застройщика или управляющего фонда недвижимости (ЗПИФ).
- Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): дом на собственном или покупаемом участке, при условии использования подрядчика и эскроу-счета.
Условия программы
- Ставка: 6% годовых (может увеличиться при отказе от страховки или при нарушении условий договора).
- Максимальная сумма кредита:
- До 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.
- До 6 млн рублей для остальных регионов.
- Первоначальный взнос: минимум 20% (можно использовать материнский капитал).
- Срок кредита: до 25–30 лет, в зависимости от банка.
- Выберите банк, который работает с программой семейной ипотеки. Убедитесь, что прием заявок активен.
- Соберите документы:
- Паспорт заемщика.
- Документы, подтверждающие рождение детей.
- Подтверждение доходов (зависит от требований банка).
- Подайте заявку. Это можно сделать онлайн на сайте банка или через ипотечного менеджера.
- Получите одобрение и выберите жилье. Банк проверяет документы и одобряет объект недвижимости.
- Оформите сделку. После подписания договора купли-продажи и кредитного договора документы передаются в Росреестр для регистрации.
- Регистрация ипотеки. На это уходит от 1 до 5 рабочих дней.
- Программа доступна только один раз. Исключение — если предыдущая ипотека полностью погашена до введения ограничений и в семье появился новый ребенок.
- Можно использовать материнский капитал для первоначального взноса или досрочного погашения.
- Доли детям не требуется выделять, если маткапитал не использовался.
Если стоимость жилья превышает лимит программы, разница может быть оплачена собственными средствами или взята в кредит по рыночной ставке.
Как оформить семейную ипотеку
Особенности и ограничения
Часто задаваемые вопросы
Можно ли взять семейную ипотеку, если уже есть жилье?
Да, наличие недвижимости в собственности не влияет на право участия в программе.
Можно ли рефинансировать ипотеку?
Да, если недвижимость, приобретенная ранее, соответствует условиям программы.
Что будет, если не выделить доли детям?
При использовании материнского капитала необходимо выделить доли детям в течение 6 месяцев после погашения кредита.
Семейная ипотека — это отличная возможность улучшить жилищные условия с минимальной финансовой нагрузкой. Программа особенно актуальна для семей с детьми, планирующих покупку жилья в новостройке или строительство дома.