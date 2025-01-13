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Какие документы семье из Петербурга нужны для семейной ипотеки в 2025 году: самые актуальные правила

13 января 2025 11:32
Семья ипотечников
Какие документы семье из Петербурга нужны для семейной ипотеки в 2025 году: самые актуальные правила
Фото Городовой.ру

Кому доступна программа.

Семейная ипотека — это льготная программа кредитования, созданная для поддержки семей с детьми. Она позволяет приобрести жилье по сниженной ставке и действует до конца 2030 года. Разберем, кому доступна программа, как она работает и как оформить такой кредит.

Кому доступна семейная ипотека

Программа распространяется на:

  • Семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми, независимо от года их рождения.
  • Семьи с одним ребенком до 7 лет включительно на момент подписания договора.
  • Семьи с ребенком с инвалидностью.

Важно, чтобы хотя бы один из родителей и дети были гражданами РФ. Подать заявку может как мать, так и отец, даже если они состоят в гражданском браке.

Что можно купить по семейной ипотеке

  1. Новостройка: строящаяся или готовая квартира от застройщика.
  2. Частный дом: строящийся или готовый, с земельным участком.
  3. Таунхаус: от застройщика или управляющего фонда недвижимости (ЗПИФ).
  4. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): дом на собственном или покупаемом участке, при условии использования подрядчика и эскроу-счета.

Условия программы

  • Ставка: 6% годовых (может увеличиться при отказе от страховки или при нарушении условий договора).
  • Максимальная сумма кредита:
    • До 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.
    • До 6 млн рублей для остальных регионов.
    • Первоначальный взнос: минимум 20% (можно использовать материнский капитал).
    • Срок кредита: до 25–30 лет, в зависимости от банка.

      • Если стоимость жилья превышает лимит программы, разница может быть оплачена собственными средствами или взята в кредит по рыночной ставке.

      Как оформить семейную ипотеку

      1. Выберите банк, который работает с программой семейной ипотеки. Убедитесь, что прием заявок активен.
      2. Соберите документы:
        • Паспорт заемщика.
        • Документы, подтверждающие рождение детей.
        • Подтверждение доходов (зависит от требований банка).
      3. Подайте заявку. Это можно сделать онлайн на сайте банка или через ипотечного менеджера.
      4. Получите одобрение и выберите жилье. Банк проверяет документы и одобряет объект недвижимости.
      5. Оформите сделку. После подписания договора купли-продажи и кредитного договора документы передаются в Росреестр для регистрации.
      6. Регистрация ипотеки. На это уходит от 1 до 5 рабочих дней.

      Особенности и ограничения

      • Программа доступна только один раз. Исключение — если предыдущая ипотека полностью погашена до введения ограничений и в семье появился новый ребенок.
      • Можно использовать материнский капитал для первоначального взноса или досрочного погашения.
      • Доли детям не требуется выделять, если маткапитал не использовался.

      Часто задаваемые вопросы

      Можно ли взять семейную ипотеку, если уже есть жилье?
      Да, наличие недвижимости в собственности не влияет на право участия в программе.

      Можно ли рефинансировать ипотеку?
      Да, если недвижимость, приобретенная ранее, соответствует условиям программы.

      Что будет, если не выделить доли детям?
      При использовании материнского капитала необходимо выделить доли детям в течение 6 месяцев после погашения кредита.

      Семейная ипотека — это отличная возможность улучшить жилищные условия с минимальной финансовой нагрузкой. Программа особенно актуальна для семей с детьми, планирующих покупку жилья в новостройке или строительство дома.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество НедвижимостьСанкт-Петербург
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