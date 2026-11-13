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Не томат, а настоящий бык-производитель: вяжет плоды по 700 граммов – мясистее бифштекса

Опубликовано: 13 ноября 2026 22:54
 Проверено редакцией
Не томат, а настоящий бык-производитель: вяжет плоды по 700 граммов – мясистее бифштекса
Не томат, а настоящий бык-производитель: вяжет плоды по 700 граммов – мясистее бифштекса
Городовой ру
Мясистые и сочные томаты

Желтые и оранжевые сорта томатов пользуются высоким спросом ввиду их гипоаллергенности, низкой калорийности и пониженной кислотности в сравнении с красными аналогами. Данные плоды обладают высокой пищевой ценностью, а современный рынок предлагает широкий выбор сортов, дифференцируемых по морфологическим признакам, урожайности и периодам созревания.

Особого внимания заслуживает высокорослый среднеспелый американский сорт «Персики и крем» (Peaches and Cream), характеризующийся исключительными вкусовыми качествами. Сорт демонстрирует высокие показатели всхожести семян и формирует крупные, правильной формы плоды бифштексного типа.

Являясь высокоурожайной агрокультурой, данный сорт достигает технической спелости через 75–80 дней после появления всходов. Томаты отличаются выраженным сладким вкусом на всех стадиях зрелости. При соблюдении регламентов агротехники продуктивность одного растения достигает 7 кг.

Данный сорт формирует плоды характерного желто-оранжевого оттенка массой от 400 до 500 граммов, при этом отдельные экземпляры могут достигать 700 граммов. Мякоть обладает маслянистой консистенцией и выраженным персиковым ароматом. Продукт универсален в использовании и подходит для приготовления салатов, закусок, соков и соусов.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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