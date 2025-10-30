Последний платеж по кредиту — это не конец: что петербуржцам надо сделать, чтобы не увязнуть в долгах

Банковские ловушки после последнего платежа, о которых лучше знать заранее.

Последний платеж по кредиту внесен, и кажется, можно выдохнуть с облегчением. Однако, прежде чем полностью расслабиться, стоит выполнить несколько важных шагов.

Иначе, неожиданные “приветы” из прошлого в виде долгов могут омрачить столь долгожданное освобождение.

Почему после закрытия кредита могут появиться долги?

Банки — организации с собственной логикой, и иногда они продолжают начислять платежи даже тогда, когда основной долг полностью погашен. Причины могут быть разнообразны:

Обслуживание кредитной карты: Если карта была оформлена в комплекте с кредитом, она может продолжать генерировать плату за обслуживание, даже если на ней нулевой баланс.

Штрафы за просрочки: Недосмотренные штрафы или пени, накопившиеся во время выплат, могут “всплыть” позднее.

Страховка: Если страховой полис, оформленный при выдаче кредита, не был своевременно отключен, он может продолжать действовать, генерируя регулярные отчисления.

Игнорирование этих, казалось бы, незначительных нюансов может привести к неожиданным финансовым обязательствам, которые способны подпортить кредитную историю.

А это, в свою очередь, делает перспективы сотрудничества с любым банком — будь то в Петербурге или другом городе — весьма туманными.

Что делать после погашения кредита?

Чтобы избежать подобных неприятностей, каждому, кто успешно справился с кредитом, стоит придерживаться простого алгоритма действий:

Закрыть кредитный счет и карту: Даже при нулевом балансе, счет может продолжать “жить” и требовать плату. Необходимо подать официальное заявление в банк о закрытии счета и аннулировании карты.

Запросить справку об отсутствии задолженности: Официальный запрос в банк — это гарантия того, что вам не были начислены скрытые штрафы, проценты или дополнительные платежи. Эта справка — ваш главный документ.

Отключить страховку: Если страховка была частью кредитного договора, важно убедиться, что она действительно прекращена. Подача заявления в страховую компанию о ее расторжении — обязательный шаг.

Получить документ о закрытии кредита: Банк обязан выдать документ, подтверждающий полное выполнение всех обязательств и закрытие кредитного договора. Это может быть как отдельная справка, так и отметка в других документах.

Сохранить все документы: Квитанции об оплате, полученные справки, копии заявлений — все это следует хранить. Несколько лет — разумный срок, который поможет при возникновении любых спорных ситуаций.

Заключение

Погашение кредита — это не просто внесение последнего платежа. Это комплексный процесс, включающий обязательное формальное закрытие всех связанных с ним счетов и получение подтверждающих документов.

Выполнив эти простые, но важные шаги, можно быть уверенным: никаких неожиданных долгов и проблем в будущем не предвидится.