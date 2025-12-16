Лёд даром на Манежной: в Петербурге открыли новогодний каток, где платить не придётся

В центре Санкт-Петербурга на Манежной площади начал принимать гостей бесплатный ледовый каток. Вход для всех желающих открыт ежедневно с половины первого дня до восьми часов вечера, а завершится сезон лишь 11 января 2026 года.
На территории катка работает удобная раздевалка, а для хранения вещей установлены шкафчики. Посетителям предоставляется возможность взять коньки напрокат.
Для посещения необходимо получить специальный пропуск — их выдают у входа за тридцать минут до каждого нового сеанса.
За пять лет существования этой площадки покататься здесь приходили уже свыше 60 тысяч человек, такую информацию озвучили в пресс-службе Сбера.
