Лёд даром на Манежной: в Петербурге открыли новогодний каток, где платить не придётся
Лёд даром на Манежной: в Петербурге открыли новогодний каток, где платить не придётся

Опубликовано: 16 декабря 2025 04:30
Лёд даром на Манежной: в Петербурге открыли новогодний каток, где платить не придётся
Лёд даром на Манежной: в Петербурге открыли новогодний каток, где платить не придётся
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Каток за пять сезонов принял свыше 60 тысяч посетителей.

В центре Санкт-Петербурга на Манежной площади начал принимать гостей бесплатный ледовый каток. Вход для всех желающих открыт ежедневно с половины первого дня до восьми часов вечера, а завершится сезон лишь 11 января 2026 года.

На территории катка работает удобная раздевалка, а для хранения вещей установлены шкафчики. Посетителям предоставляется возможность взять коньки напрокат.

Для посещения необходимо получить специальный пропуск — их выдают у входа за тридцать минут до каждого нового сеанса.

За пять лет существования этой площадки покататься здесь приходили уже свыше 60 тысяч человек, такую информацию озвучили в пресс-службе Сбера.

Автор:
Юлия Аликова
