Какие символы есть у Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 1 февраля 2026 17:35
медный всадник, зима, питер
Global Look Press/Zamir Usmanov

У Санкт-Петербурга есть как официальные символы, так и исторические, культурные, архитектурные и природные.

Символы Санкт‑Петербурга — не просто картинки из путеводителей. Это живые знаки города, в которых сплетены история, характер и даже настроение Северной столицы.

Какие основные исторические и культурные символы Питера?

  • Медный всадник: Памятник Петру I, основателю города, работы Этьена Мориса Фальконе.
  • Кораблик на шпиле Адмиралтейства: Один из старейших символов, отражающий морской статус города.
  • Ангел на шпиле Петропавловского собора: Фигура, венчающая Петропавловскую крепость, благословляющая город.
  • Ростральные колонны: Символ морских побед, расположенный на Стрелке Васильевского острова.
  • Разведенные мосты: Визитная карточка города, подчеркивающая его статус «города мостов».
  • Крейсер «Аврора»: Исторический символ, ассоциирующийся с революционными событиями.

Какие официальные символы Санкт-Петербуга?

Официальными символами Санкт-Петербурга являются герб и флаг).

  • Герб: Красный щит с двумя серебряными якорями (морским и речным) крест-накрест, поверх которых изображен золотой скипетр с двуглавым орлом.
  • Флаг: Красное полотнище, дублирующее основные элементы герба — якоря и скипетр.

Какие еще символы Санкт-Петербурга есть?

К символам Санкт-Петербурга также можно отнести архитектурные здания — Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Александровскую колонну, а также природное явление белые ночи.

Автор:
Пономарева Дарина
