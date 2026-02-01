Какие символы есть у Санкт-Петербурга?

У Санкт-Петербурга есть как официальные символы, так и исторические, культурные, архитектурные и природные.

Символы Санкт‑Петербурга — не просто картинки из путеводителей. Это живые знаки города, в которых сплетены история, характер и даже настроение Северной столицы.

Какие основные исторические и культурные символы Питера?

Медный всадник: Памятник Петру I, основателю города, работы Этьена Мориса Фальконе.

Кораблик на шпиле Адмиралтейства: Один из старейших символов, отражающий морской статус города.

Ангел на шпиле Петропавловского собора: Фигура, венчающая Петропавловскую крепость, благословляющая город.

Ростральные колонны: Символ морских побед, расположенный на Стрелке Васильевского острова.

Разведенные мосты: Визитная карточка города, подчеркивающая его статус «города мостов».

Крейсер «Аврора»: Исторический символ, ассоциирующийся с революционными событиями.

Какие официальные символы Санкт-Петербуга?

Официальными символами Санкт-Петербурга являются герб и флаг).

Герб: Красный щит с двумя серебряными якорями (морским и речным) крест-накрест, поверх которых изображен золотой скипетр с двуглавым орлом.

Флаг: Красное полотнище, дублирующее основные элементы герба — якоря и скипетр.

Какие еще символы Санкт-Петербурга есть?

К символам Санкт-Петербурга также можно отнести архитектурные здания — Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Александровскую колонну, а также природное явление белые ночи.

