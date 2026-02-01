Вас развернут на границе, если у ребенка не будет этого документа: поправка в законе уже вступила в силу

Раньше по закону о порядке въезда и выезда из РФ ребенок мог пересечь границу по свидетельству о рождении с отметкой о российском гражданстве. Этот документ – удостоверение личности детей до 14 лет. Однако еще 23 июля 2025 года президент подписал закон о том, что для пересечения границы детям до 14 лет потребуется загранпаспорт (п. 1 и 2 ст. 2 закона от 23.07.2025 № 257-ФЗ). Поправка вступила в силу 20 января 2026 года.

Почему отменили послабление

Дело в том, что свидетельство о рождении не позволяет идентифицировать личность ребенка, ведь в этом документе фотография не предусмотрена. Свидетельство использовали на границе в качестве исключения из правил. По нему, а также по собственному внутреннему паспорту родители с детьми въезжали в Абхазию, Армению, Беларусь, Южную Осетию, Киргизию и Казахстан.

Сегодня же у каждого ребенка до 14 лет при пересечении границы должен быть загранпаспорт.

Особенности и нюансы

Если ребенок выехал из России до 20 января 2026 года, когда поправка вступила в силу, то вернуться домой он также сможет по свидетельству о рождении.

Обязательно изучите правила выезда из той или иной страны. Например, в Беларуси кроме загранпаспорта ребенку нужно иметь при себе и свидетельство о рождении. Так уполномоченные лица убедятся, что несовершеннолетний действительно выезжает с родителями.

Ранее портал "Городовой" опубиковал топ-подработок для школьников на каникулах.