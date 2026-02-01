Городовой / Полезное / Винегрет – прошлый век: приготовьте свеклу по-корейски – вкуснее, чем в раю
Винегрет – прошлый век: приготовьте свеклу по-корейски – вкуснее, чем в раю

Опубликовано: 1 февраля 2026 17:11
 Проверено редакцией
Винегрет – прошлый век: приготовьте свеклу по-корейски – вкуснее, чем в раю
Винегрет – прошлый век: приготовьте свеклу по-корейски – вкуснее, чем в раю
Legion-Media

Устали от скучных свекольных салатов? Винегрет, селедка под шубой — классика, но иногда хочется чего-то яркого, пикантного и свежего. Приготовьте свеклу по-корейски. Этот салат объединяет сладость свеклы с восточными специями и готовится быстрее, чем вы успеете накрыть на стол.

Ингредиенты:

  • Свекла — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • масло растительное (без запаха) — 4 ст. л.;
  • кориандр молотый — 1 ч. л.;
  • красный перец молотый острый и сладкий (паприка) — по ½ ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • уксус 9% или соевый соус — 1 ст. л.;
  • свежая зелень (кинза или петрушка) — небольшой пучок.

Способ приготовления:

Сварите или запеките в духовке свеклу, очистите ее. Натрите на терке, которая предназначена для корейской моркови. Если ее нет, постарайтесь нарезать свёклу максимально тонкой соломкой острым ножом.

Лук нарежьте полукольцами. В небольшом сотейнике разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте лук до насыщенного золотисто-коричневого цвета, чтобы он отдал маслу весь свой аромат. Затем аккуратно выньте лук шумовкой — он больше не понадобится. У вас останется только душистое луковое масло.

К свекле добавьте соль, сахар, все молотые специи. Выдавите чеснок через пресс и добавьте мелко рубленую зелень.

Горячее, почти дымящееся ароматное масло вылейте прямо на горку специй в миске. Вы услышите аппетитное шипение — в этот момент специи «пробуждаются» и мгновенно раскрывают весь свой букет ароматов.

Быстро перемешайте салат, чтобы масло распределилось. Затем влейте уксус или соевый соус. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 1-2 часа, а лучше — оставьте его на ночь. За это время свекла впитает все ароматы специй и масла, став по-настоящему пикантной, сочной и невероятно вкусной.

Автор:
Анна Ланская
Полезное
