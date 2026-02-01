Прячем саморезы в дереве - интересный способ за 5 шагов: столярный лайфхак без шпатлевки

С помощью саморезов можно быстро скрепить разные детали. Однако их шляпки остаются на виду и портят внешний вид изделия, что недопустимо в работе с деревянной мебелью или декоративными элементами.

Некоторые замазывают саморезы шпатлевкой подходящего цвета, но у этого способа слишком много недостатков. Со временем строительная смесь начинает трескаться, отслаиваться и выгорать. В результате изделие выглядит даже хуже, чем с торчащей шляпкой самореза.



Однако есть простой способ, который спрячет крепеж в деревянном бруске на века. Секретом поделился опытный столяр в разговоре с автором блога "Поделкин".

Первый шаг

Для работы понадобится сверло диаметром 8 мм. Лучше взять специальное по дереву, но подойдет и универсальное. Отступите от кончика сверла 5 мм и приклейте кусочек изоленты. Она выступит в качестве ограничителя и не даст просверлить глубже нужного.

Второй шаг

Аккуратно просверлите отверстия в местах будущего монтажа саморезов. Благодаря изоленте все углубления получатся одинаковыми.

Третий шаг

Вкрутите саморезы в подготовленные отверстия. На этом этапе шляпки еще видны, но это временно — дальше мы их спрячем.

Четвертый шаг

Для маскировки нам понадобятся мебельные шканты и клей ПВА. Нанесите клей на шкант, вставьте его в отверстие с саморезом до упора и дайте клею подсохнуть.

Пятый шаг

После высыхания клея аккуратно срежьте выступающие части шкантов ножовкой. Затем слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.

Готово! Результат получается просто замечательный! Если подобрать шканты той же породы дерева, что и брусок, то их практически не будет видно на общем фоне древесины. Поверхность выглядит цельной, без намека на наличие крепежа.

