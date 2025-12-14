Кредит кусается: в Петербурге машины в кредит стали обходиться дороже

Этой осенью в Санкт-Петербурге банки одобряли автокредиты на новые легковые автомобили чаще, чем летом — показатель вырос до 85%. Для автомобилей с пробегом эта доля составила 74%. Об этом стало известно благодаря аналитике платформы «еКредит».
Средняя стоимость нового автомобиля за осенний период увеличилась на 9,3% и составила 2,92 миллиона рублей. При этом размеры автокредита в среднем выросли до 1,97 миллиона рублей — рост составил 4,7%. Все больше покупателей готовы внести сразу значительную часть суммы: таких стало 45%, тогда как летом было 39%.
Ситуацию прокомментировал Никита Марголин, руководящий продажами в «еКредит». В его словах:
«На фоне новостей о повышении утилизационного сбора и НДС возник дефицит — люди стремились купить машину до роста цен. Соответственно, некоторые производители снизили свое участие в финансировании кредитных программ. Поэтому мы видим повышение средней ставки на новые авто».
За тот же промежуток времени автомобили с пробегом, приобретённые в кредит, тоже подорожали: средняя стоимость выросла на 16,4%, достигнув 2,43 миллиона рублей. Размер автокредита при покупке таких машин вырос до 2,02 миллиона рублей, что на 13,1% больше.