Без суда и следствия: россиянам напомнили о мгновенном взыскании долгов без официальных решений

Банкам официально развязали руки.

Россиянам напомнили, что в стране действует новый порядок взыскания долгов по налогам. Теперь в ряде случаев задолженность могут начать взыскивать без обращения в суд.

Как работают новые правила

Изменения вступили в силу после принятия новых правил взыскания налоговой задолженности с физлиц и самозанятых. Они распространяются на налоги, которые граждане рассчитывают самостоятельно, например при подаче декларации 3-НДФЛ, а также на суммы, начисленные налоговой.

Раньше ФНС приходилось сначала обращаться в суд, получать судебное решение и только после этого передавать документы судебным приставам. Теперь процедура стала значительно проще.

Если сведения Единого налогового счета подтверждают наличие задолженности, налоговая сначала направит требование об уплате. Уведомление поступит в личный кабинет налогоплательщика, на портал "Госуслуги", а также может быть отправлено по почте.

Если долг так и не будет погашен, в течение шести месяцев ФНС сможет самостоятельно принять решение о его взыскании. После этого материалы передадут в банки. Они могут заблокировать суммы на счетах и владах.

Если денег окажется недостаточно, взыскание смогут обратить на имущество должника.

Какие деньги списать не смогут

Эксперты напоминают, что есть средства, которые налоговая не сможет взыскать.

Это доходы, для которых установлен лимит удержания или запрет на принудительное списание согласно статьям 99 и 101 Закона об исполнительном производстве.

К таким относятся: зарплата, детские пособия, пенсия, выплаты в связи со смертью кормильца и некоторые компенсационные выплаты.

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