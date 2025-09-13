Городовой / Общество / Петербуржцу пришлось заплатить больше полумиллиона рублей, чтобы выехать из страны: как так вышло
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Петербуржцу пришлось заплатить больше полумиллиона рублей, чтобы выехать из страны: как так вышло

Опубликовано: 13 сентября 2025 15:15
Штраф за превышение скорости
Петербуржцу пришлось заплатить больше полумиллиона рублей, чтобы выехать из страны: как так вышло
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Ранее уже был случай, когда петербурженке с двойным гражданством пришлось выплатить почти полмиллиона рублей долга, чтобы вернуть право на выезд из России.

Житель Санкт-Петербурга с двойным гражданством едва не потерял возможность выехать из страны из-за многотысячных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

За несколько лет автомобилист получил более 450 штрафов за превышение скорости. Их общая сумма достигла 370 тысяч рублей.

Мужчина не торопился платить долги, поэтому к штрафам добавился исполнительский сбор в размере почти 287 тысяч рублей.

Ограничение для выезда

Приставы попросили суд запретить выезжать за границу должнику и управлять транспортными средствами.

В итоге мужчина погасил всю задолженность в течение трех дней и заявил, что хочет поехать по второму гражданству за границу, пишет ДП.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще