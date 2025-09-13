Петербуржцу пришлось заплатить больше полумиллиона рублей, чтобы выехать из страны: как так вышло

Житель Санкт-Петербурга с двойным гражданством едва не потерял возможность выехать из страны из-за многотысячных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
За несколько лет автомобилист получил более 450 штрафов за превышение скорости. Их общая сумма достигла 370 тысяч рублей.
Мужчина не торопился платить долги, поэтому к штрафам добавился исполнительский сбор в размере почти 287 тысяч рублей.
Ограничение для выезда
Приставы попросили суд запретить выезжать за границу должнику и управлять транспортными средствами.
В итоге мужчина погасил всю задолженность в течение трех дней и заявил, что хочет поехать по второму гражданству за границу, пишет ДП.