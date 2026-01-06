Тайная одиссея юного мурманчанина: как семейная «ласточка» увела его в новогодний Петербург

Новости по теме

Чудеса заканчиваются с боем курантов: в Петербурге перестанут продлевать водительские права с 1 января

Под видом блендеров в Петербург везли несколько тысяч чайников без документов

В Петербурге инвалид не мог получить страховую пенсию: дело не в документах, а сотрудниках

Фасад из кладбища: что нашли в документах о строительстве Дома Советов в Петербурге

Печать страха: аферисты шлют россиянам поддельные документы «от ФСБ и Роскомнадзора»

