Тайная одиссея юного мурманчанина: как семейная «ласточка» увела его в новогодний Петербург

В ночь на 3 января в Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники дорожно-патрульной службы устроили преследование автомобиля «Hyundai Creta».
За рулём находился молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет. Как сообщили в Государственной автоинспекции города и области, у задержанного отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие право управления транспортным средством, и водительские права он никогда не получал.
Автомобиль закреплён за его отцом, однако молодой человек самостоятельно решил воспользоваться им. Он приехал в Петербург из Мурманска, чтобы встретиться с друзьями. В ходе задержания выяснилось, что в салоне вместе с ним находился его приятель.
Попытку скрыться от сотрудников полиции водитель предпринял, когда его попросили остановиться. Кроме того, юноша отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Оба молодых человека за неповиновение правоохранителям проведут под административным арестом ближайшие 6 суток.
Сейчас ожидается судебное разбирательство по данному делу. Машина перемещена на специальную стоянку для задержанных транспортных средств.
Ранее в городе было объявлено о проверках водителей на состояние алкогольного опьянения. Мероприятия продолжаются на территории Санкт-Петербурга.
