Курортный район — не только об отдыхе: здесь формируют социальный кластер для детей с особыми потребностями

В посёлке Ушково Курортного района появится новый социальный кластер на базе дома «Парус», где проживают дети с особыми потребностями, которым необходим регулярный уход. Здесь сейчас живут 70 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет.
К концу декабря получено разрешение на открытие нового корпуса, который начнёт работу летом 2026 года, сообщает Петербург Центр.
В новом здании планируют разместить спортивный и актовый залы, бассейн, а также помещения для обучения и свободного времени.
Корпус станет не только частью расширения, но и важным элементом для создания целостной среды поддержки. Организация работы строится на принципе непрерывного сопровождения людей с особыми возможностями на всех этапах их взросления.
В основном корпусе будут работать два отделения на 120 мест для детей с тяжёлыми нарушениями здоровья, которым требуется круглосуточный присмотр.
После того как этот корпус начнёт функционировать, в старом здании на Приморском шоссе откроются новые формы поддержки для семей.
Среди них появятся отделения, где можно будет оставить ребёнка на пять дней или временно, а также квартиры для тренировки подростков старше 16 лет к самостоятельной жизни.
В том числе в существующем корпусе откроется универсальная квартира, куда родители смогут приезжать к своим детям на выходные.
Здесь создадут условия для спокойного знакомства воспитанников с потенциальными приёмными родителями. Это поможет расширить возможности социализации и устройства в семью.
Третью площадку планируют создать на Детской улице. В таких помещениях смогут проходить адаптацию взрослые люди с инвалидностью, имеющие возможность работать.
Для них построят квартиры, максимально похожие на домашние, а также классы и мастерские, где можно будет получить новые трудовые навыки.
Участники проекта будут обучаться навыкам самостоятельной жизни под руководством специалистов. Вся инфраструктура кластера будет располагаться рядом, что даст возможность последовательно оказывать людям помощь и обеспечивать реабилитацию на каждом этапе.
Новая система позволит объединить разные направления поддержки в единую работающую сеть.
