Главный улов — собственная жизнь: петербургским рыбакам рассказали, как выбраться из полыньи

Несмотря на действующий запрет, в Петербурге продолжают появляться любители зимней рыбалки на водоёмах города.
Как только в январе температура опустилась ниже нуля, мужчины с удочками заметно активизировались у «Лахта-центра» на Финском заливе и у Троицкого моста на Неве, сообщает 78.ru.
У самой кромки льда заметна полынья, но отдельные рыбаки уверяют, что лёд достигает 10 сантиметров в толщину. Один из них пояснил:
«Мороз минус 15. У нас 15 января откроют выход на лёд. Он разве толще станет? Такой же и будет», — говорят рыбаки.
Одновременно с этим мужчины признаются, что из-за переменчивой погоды сейчас клюёт плохо. Однако даже незначительный улов не останавливает их от выхода на хрупкий лёд.
В этот момент главное — помнить о возможном риске.
Сотрудники МЧС города обращаются к жителям с напоминанием о необходимости соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности.
Выходить на лёд при запрете может быть опасно для жизни. Осведомлённость и осторожность особенно важны сейчас, когда температура ещё не установилась.
В случае чрезвычайной ситуации специалисты советуют придерживаться следующего алгоритма:
- Сохраняйте спокойствие, зовите на помощь.
- Старайтесь двигаться в том направлении, откуда пришли — эта часть льда уже выдержала ваш вес.
- Падайте на живот, поочерёдно вытаскивая ноги на ледяную поверхность.
- Передвигаться к берегу рекомендуется ползком или перекатываясь, чтобы снизить нагрузку на лёд и не провалиться вновь.
Напомним, присутствие на льду водоёмов в пределах Петербурга официально под запретом с 4 декабря по 15 января 2026 года, а также в период с 16 марта по 13 апреля 2026 года.
Эти ограничения введены для предотвращения происшествий и сохранения жизни горожан. Невзирая на страсть к зимней ловле, безопасность должна быть на первом месте.
