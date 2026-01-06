Главный улов — собственная жизнь: петербургским рыбакам рассказали, как выбраться из полыньи

Несмотря на слабый клёв, рыбаки продолжают выходить на тонкий лёд, подвергая себя опасности.

Несмотря на действующий запрет, в Петербурге продолжают появляться любители зимней рыбалки на водоёмах города.

Как только в январе температура опустилась ниже нуля, мужчины с удочками заметно активизировались у «Лахта-центра» на Финском заливе и у Троицкого моста на Неве, сообщает 78.ru.

У самой кромки льда заметна полынья, но отдельные рыбаки уверяют, что лёд достигает 10 сантиметров в толщину. Один из них пояснил:

«Мороз минус 15. У нас 15 января откроют выход на лёд. Он разве толще станет? Такой же и будет», — говорят рыбаки.

Одновременно с этим мужчины признаются, что из-за переменчивой погоды сейчас клюёт плохо. Однако даже незначительный улов не останавливает их от выхода на хрупкий лёд.

В этот момент главное — помнить о возможном риске.

Сотрудники МЧС города обращаются к жителям с напоминанием о необходимости соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности.

Выходить на лёд при запрете может быть опасно для жизни. Осведомлённость и осторожность особенно важны сейчас, когда температура ещё не установилась.

В случае чрезвычайной ситуации специалисты советуют придерживаться следующего алгоритма:

Сохраняйте спокойствие, зовите на помощь.

Старайтесь двигаться в том направлении, откуда пришли — эта часть льда уже выдержала ваш вес.

Падайте на живот, поочерёдно вытаскивая ноги на ледяную поверхность.

Передвигаться к берегу рекомендуется ползком или перекатываясь, чтобы снизить нагрузку на лёд и не провалиться вновь.

Напомним, присутствие на льду водоёмов в пределах Петербурга официально под запретом с 4 декабря по 15 января 2026 года, а также в период с 16 марта по 13 апреля 2026 года.

Эти ограничения введены для предотвращения происшествий и сохранения жизни горожан. Невзирая на страсть к зимней ловле, безопасность должна быть на первом месте.

