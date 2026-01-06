153 тысячи в месяц: что спрятано в «средней» зарплате петербургских врачей

В Санкт-Петербурге, согласно сведениям Росстата, средний доход врача в государственных учреждениях за период с января по июнь 2024 года достиг 153,7 тысячи рублей.

Город отмечен как регион, где нет острого недостатка медицинских кадров. Наибольший дефицит специалистов наблюдается там, где уровень оплаты существенно ниже.

В частности, во Владимирской, Калужской, Костромской, Курганской и Псковской областях на десять тысяч населения приходится примерно 30 врачей, что примерно на четверть меньше российского среднестатистического показателя.

В то же время в Санкт-Петербурге этот показатель превышает 50 медицинских специалистов на десять тысяч жителей.

Как подчеркнула ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова в интервью «Известиям», в таких регионах, как Санкт-Петербург, обеспеченность врачами гораздо выше, чем в регионах с низкой средней оплатой труда.

Министерство здравоохранения сообщает, что за первые одиннадцать месяцев прошлого года уровень обеспеченности врачами увеличился с 41 до 43,45 на десять тысяч жителей.

Стоит отметить, что достичь отметки 43,46 планировалось лишь к 2030 году. Дополнительные выплаты, целевое обучение и расширение программы "Земский доктор" стали причинами сокращения кадрового дефицита, утверждают эксперты.

Главный врач "Скандинавского центра здоровья" Наталья Гаврилова отметила, что приток молодых специалистов обусловлен массовым приходом выпускников медицинских вузов в учреждения здравоохранения.

Кроме того, распределение части обязанностей между медицинскими сестрами и врачами дало возможность увеличить число пациентов, получающих помощь. Эти меры положительно сказались на работе отрасли.

Несмотря на это, по данным Петростата, в текущем году численность штатных врачей и среднего медицинского персонала в северной столице сократилась по сравнению с прошлым годом.

Количество врачей уменьшилось на одну тысячу, а работников среднего звена — на полторы тысячи человек. Такие изменения происходят даже на фоне роста заработных плат.

В рейтинге по уровню оплаты труда среди городов России Санкт-Петербург занимает девятнадцатую позицию — здесь врачам предлагают около 99,9 тысячи рублей ежемесячно при среднероссийском уровне зарплаты 98 тысяч рублей.

При этом сохраняется недостаток врачей-педиатров и узких специалистов, работающих с детьми. По данным Росстата и профессиональных организаций, дефицит педиатров достигает 15-25%, а в некоторых регионах — даже до 40-50%.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».