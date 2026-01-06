Тайная карта рынка: сколько нелегальных точек насчитали в самом сердце Петербурга

В первые выходные января в историческом центре Санкт-Петербурга власти выявили восемь мест незаконной уличной торговли сувенирами и праздничной продукцией. На нарушителей были составлены пять протоколов. Об этом сообщили в администрации Центрального района.
Проверки прошли на оживлённых улицах и площадях — специалисты обошли Дворцовую площадь, набережную канала Грибоедова, улицу Миллионную и территорию рядом с метро «Адмиралтейская».
Местные жители и туристы в эти дни особенно активно посещали центр города. Всех выявленных нарушителей ждёт административное взыскание.
Власти призвали граждан быть внимательными и не совершать покупки у нелегальных торговцев, поскольку качество таких товаров не гарантировано.
Ранее сообщалось, что по завершении демонтажа несанкционированной торговли на рынке у Апраксина двора планируется обновить порядок использования этой территории.
