Тайная карта рынка: сколько нелегальных точек насчитали в самом сердце Петербурга
Тайная карта рынка: сколько нелегальных точек насчитали в самом сердце Петербурга

Опубликовано: 6 января 2026 06:30
 Проверено редакцией
В Центральном районе Санкт-Петербурга в минувшие выходные выявили восемь фактов незаконной уличной торговли.

В первые выходные января в историческом центре Санкт-Петербурга власти выявили восемь мест незаконной уличной торговли сувенирами и праздничной продукцией. На нарушителей были составлены пять протоколов. Об этом сообщили в администрации Центрального района.

Проверки прошли на оживлённых улицах и площадях — специалисты обошли Дворцовую площадь, набережную канала Грибоедова, улицу Миллионную и территорию рядом с метро «Адмиралтейская».

Местные жители и туристы в эти дни особенно активно посещали центр города. Всех выявленных нарушителей ждёт административное взыскание.

Власти призвали граждан быть внимательными и не совершать покупки у нелегальных торговцев, поскольку качество таких товаров не гарантировано.

Ранее сообщалось, что по завершении демонтажа несанкционированной торговли на рынке у Апраксина двора планируется обновить порядок использования этой территории.

Юлия Аликова
Город
