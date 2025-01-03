Приставы смогут взыскивать долг в цифровых рублях

С 1 января судебные приставы получили возможность взыскивать долги с цифровых кошельков, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Теперь, если на обычных банковских счетах петербуржцев недостаточно средств, долги могут быть списаны в цифровых рублях.

Цифровой рубль представляет собой уникальный токен, созданный на базе блокчейна и выпускаемый Банком России. Однако, в отличие от традиционных счетов, цифровые кошельки не защищены минимальным прожиточным остатком, который приставы не могут изъять.

Широкое использование цифрового рубля начнется с июля 2025 года, к этому времени банки обеспечат необходимую инфраструктуру для работы с новой валютой.