Городовой / Общество / Приставы смогут взыскивать долг в цифровых рублях
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Приставы смогут взыскивать долг в цифровых рублях

3 января 2025 14:03
Здание Федеральной службы судебных приставов
Приставы смогут взыскивать долг в цифровых рублях
Sergey Petrov/ news.ru / Global Look Press

Нововведение стартовало 1 января 2025 года.

С 1 января судебные приставы получили возможность взыскивать долги с цифровых кошельков, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Теперь, если на обычных банковских счетах петербуржцев недостаточно средств, долги могут быть списаны в цифровых рублях.

Цифровой рубль представляет собой уникальный токен, созданный на базе блокчейна и выпускаемый Банком России. Однако, в отличие от традиционных счетов, цифровые кошельки не защищены минимальным прожиточным остатком, который приставы не могут изъять.

Широкое использование цифрового рубля начнется с июля 2025 года, к этому времени банки обеспечат необходимую инфраструктуру для работы с новой валютой.

Новости по теме
Теперь наследники смогут заранее узнать о долгах покойного: вот когда закон вступит в силу Теперь наследники смогут заранее узнать о долгах покойного: вот когда закон вступит в силу 13 ноября 2024 14:30
Почему я больше не поеду в Сочи: свежевыжатый сок — 350 рублей, лежаки — 1000 рублей, гостиница — 40 тысяч за ночь — реальные отзывы о ценах Почему я больше не поеду в Сочи: свежевыжатый сок — 350 рублей, лежаки — 1000 рублей, гостиница — 40 тысяч за ночь — реальные отзывы о ценах 11 июня 2024 12:45
Петербурженка отдала 3 млн рублей гадалке: вот о чем она мечтала и готова была отдать все Петербурженка отдала 3 млн рублей гадалке: вот о чем она мечтала и готова была отдать все 9 января 2025 23:31
По 5 тысяч рублей на карту: в Петербурге подростки разбогатели за один день По 5 тысяч рублей на карту: в Петербурге подростки разбогатели за один день 9 января 2025 13:32
Петербуржцы смогут защититься от мошенников: как будет работать самозапрет на выдачу кредитов в 2025 году Петербуржцы смогут защититься от мошенников: как будет работать самозапрет на выдачу кредитов в 2025 году 8 января 2025 13:03
Автор:
Максакова Яна
Общество ДолгиЗакон
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 3
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще