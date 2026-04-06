А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово

Опубликовано: 6 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления домашнего мороженого.

Мороженое - лакомство, которое любят дети и взрослые. Его можно съесть в жаркий днь чтобы охладиться, а также подать гостям к столу в качестве изысканного десерта.

Чаще всего мы приобретаем мороженое в супермаркете, но можно приготовить его и самостоятельно, ничего сложного в этом нет и потратите всего 1 минуту.

Приготовление домашнего мороженого описывают на канале "Практичные советы", стоит запомнить простой рецепт, в тёплое время года пригодится.

Для приготовления домашнего мороженого необходимо:

  • 200 г замороженных ягод без косточек;
  • 150 г сливок жирностью 33 процента;
  • 50-100 мл сгущённого молока.

Способ приготовления мороженого из 3 продуктов

  1. Ягоды берём прямо из морозильной камеры и пересыпаем в чащу блендера. Жирные сливки доливаем к ягодам и взбиваем все на высокой скорости, пока не получится густая однородная масса. От жирности сливок зависит консистенция готового мороженого. Чем они жирнее, тем более густым будет продукт, и тем более сливочным будет у него вкус.
  2. Когда мороженое готово, пробуем его на сахар. Добавляем сгущёнку по своему желанию, её количество можно регулировать в зависимости от своих предпочтений и изначальной сладости ягод. Если ягода кислая, то сгущёнки кладём больше. Если сладкая, то поменьше.
  3. Взбиваем мороженое со сгущёнкой, и можно сразу перекладывать его в креманки. Можно украсить мороженое листиками мяты, любым сиропом и вареньем, а можно посыпать тёртым шоколадом.

Если мороженого получилось много, переложите его в контейнер с крышкой, оно будет прекрасно храниться в морозильной камере. По необходимости достаньте его и подайте к столу.

Готовить такое мороженое не сложно, а эффект будет просто шикарным гораздо вкуснее магазинного лакомства.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить картошку по простом рецепту с копчёными колбасками.

Автор:
Марина Котова
