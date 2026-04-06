А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово

Мороженое - лакомство, которое любят дети и взрослые. Его можно съесть в жаркий днь чтобы охладиться, а также подать гостям к столу в качестве изысканного десерта.
Чаще всего мы приобретаем мороженое в супермаркете, но можно приготовить его и самостоятельно, ничего сложного в этом нет и потратите всего 1 минуту.
Приготовление домашнего мороженого описывают на канале "Практичные советы", стоит запомнить простой рецепт, в тёплое время года пригодится.
Для приготовления домашнего мороженого необходимо:
- 200 г замороженных ягод без косточек;
- 150 г сливок жирностью 33 процента;
- 50-100 мл сгущённого молока.
Способ приготовления мороженого из 3 продуктов
- Ягоды берём прямо из морозильной камеры и пересыпаем в чащу блендера. Жирные сливки доливаем к ягодам и взбиваем все на высокой скорости, пока не получится густая однородная масса. От жирности сливок зависит консистенция готового мороженого. Чем они жирнее, тем более густым будет продукт, и тем более сливочным будет у него вкус.
- Когда мороженое готово, пробуем его на сахар. Добавляем сгущёнку по своему желанию, её количество можно регулировать в зависимости от своих предпочтений и изначальной сладости ягод. Если ягода кислая, то сгущёнки кладём больше. Если сладкая, то поменьше.
- Взбиваем мороженое со сгущёнкой, и можно сразу перекладывать его в креманки. Можно украсить мороженое листиками мяты, любым сиропом и вареньем, а можно посыпать тёртым шоколадом.
Если мороженого получилось много, переложите его в контейнер с крышкой, оно будет прекрасно храниться в морозильной камере. По необходимости достаньте его и подайте к столу.
Готовить такое мороженое не сложно, а эффект будет просто шикарным гораздо вкуснее магазинного лакомства.
