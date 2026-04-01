Картошка по-охотничьи: готовый ужин с ароматом копчёностей — не верится, что так просто

Готовлю так, когда хочется простого, но эффектного ужина, который исчезает со стола моментально. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Дилетант на кухне".
Ингредиенты
картофель — 800 г, охотничьи колбаски — 300 г, лук — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, свежая зелень (укроп или петрушка) — для подачи
Приготовление
Картофель очищаю, нарезаю брусками среднего размера и обсушиваю. Разогреваю растительное масло в глубокой сковороде и обжариваю картофель до полуготовности на среднем огне, не накрывая крышкой.
Колбаски нарезаю косыми кусочками вместе с оболочкой, лук — перьями, после чего добавляю их к картофелю. Солю, перчу, перемешиваю и накрываю крышкой, доводя до готовности на слабом огне.
Готовое блюдо посыпаю свежей зеленью, нарезаю к нему свежие овощи и подаю сразу — пока картошка горячая и ароматная.
Примерное время приготовления: 25 минут
