Фальсификат, пальма и сплошные E-шки: больше эту гадость из «Пятерочки» не ем - Роскачество внесло в черные списки

Роскачество подвело итоги проверок за 2025 год и назвало категории товаров, где чаще всего встречается фальсификат. Лидерами этого антирейтинга стали оливковое масло, сыр для пиццы, мёд и биологически активные добавки.
В 47% исследованных образцов оливкового масла были обнаружены признаки подделки — в основном, производители разбавляли его более дешёвыми растительными маслами. Почти в половине проверенных сыров для пиццы (45%) нашли незаявленные растительные жиры.
Ситуация с мёдом также остаётся сложной, и в 2026 году Роскачество планирует усилить контроль за его прослеживаемостью от пасеки до прилавка.
Особую тревогу вызывают БАДы. Исследование добавок с Омега-3 показало, что реальное содержание заявленных активных веществ в них может составлять от 15% до 60%. Как пояснил руководитель организации Максим Протасов, это говорит о технологических сбоях, слабом входном контроле и иногда — о прямой экономии на сырье в ущерб качеству и здоровью потребителей.