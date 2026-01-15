Городовой / Полезное / Фальсификат, пальма и сплошные E-шки: больше эту гадость из «Пятерочки» не ем - Роскачество внесло в черные списки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Фальсификат, пальма и сплошные E-шки: больше эту гадость из «Пятерочки» не ем - Роскачество внесло в черные списки

Опубликовано: 15 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
фальсификат
Фальсификат, пальма и сплошные E-шки: больше эту гадость из «Пятерочки» не ем - Роскачество внесло в черные списки
Фото: Городовой.ру

Сплошная химия.

Роскачество подвело итоги проверок за 2025 год и назвало категории товаров, где чаще всего встречается фальсификат. Лидерами этого антирейтинга стали оливковое масло, сыр для пиццы, мёд и биологически активные добавки.

В 47% исследованных образцов оливкового масла были обнаружены признаки подделки — в основном, производители разбавляли его более дешёвыми растительными маслами. Почти в половине проверенных сыров для пиццы (45%) нашли незаявленные растительные жиры.

Ситуация с мёдом также остаётся сложной, и в 2026 году Роскачество планирует усилить контроль за его прослеживаемостью от пасеки до прилавка.

Особую тревогу вызывают БАДы. Исследование добавок с Омега-3 показало, что реальное содержание заявленных активных веществ в них может составлять от 15% до 60%. Как пояснил руководитель организации Максим Протасов, это говорит о технологических сбоях, слабом входном контроле и иногда — о прямой экономии на сырье в ущерб качеству и здоровью потребителей.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью