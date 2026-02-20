Где учился в Петербурге Лев Гумилев?

Лев Гумилев получил образование на историческом факультете Ленинградского государственного университета.

Лев Николаевич Гумилёв учился на историческом факультете Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Его университетская биография была сложной и прерывалась арестами, но в итоге он завершил образование и добился значительных успехов в науке.

Начало обучения

В июне 1934 года Гумилёв поступил на исторический факультет ЛГУ, который незадолго до этого был восстановлен. К тому времени материальное положение Льва было крайне тяжёлым — он голодал, и один из экзаменов сдал на тройку. Однако из-за отсутствия большого конкурса его всё же зачислили.

Прерывания обучения

Учёба Гумилёва неоднократно прерывалась из-за арестов:

1935 год — первый арест вместе с отчимом по обвинению в создании террористической группы. После обращения Анны Ахматовой к Сталину обоих освободили, но Гумилёва отчислили из университета.

1936 год — восстановление в ЛГУ. В этот период Гумилёв активно учился, сдавал экзамены, в том числе по французскому и латыни (по латыни он дважды получил «отлично»).

Март 1938 года — третий арест по обвинению в контрреволюционной деятельности и агитации. Приговор — 10 лет лагерей. Несколько месяцев Гумилёв провёл на лесозаготовках в Карелии, а позже был отправлен в Норильский исправительно-трудовой лагерь.

Завершение образования

После освобождения в 1943 году Гумилёв работал в геологоразведовательной экспедиции, а в 1944 году был призван в армию. Он служил в зенитно-артиллерийском полку, участвовал в Берлинской операции и был демобилизован в ноябре 1945 года.

Вернувшись в Ленинград, Гумилёв восстановился в ЛГУ и экстерном сдал государственные экзамены весной 1946 года. В том же году он защитил дипломную работу, посвящённую центральноазиатским терракотовым статуэткам. Материалы для диплома он собирал ещё в 1937 году под руководством Кюнера в Музее антропологии и этнографии.

После университета

В 1948 году Гумилёв защитил кандидатскую диссертацию на тему «Политическая история первого тюркского каганата» в ЛГУ. Позже он работал в Эрмитаже, а с 1962 года — в научно-исследовательском институте при географическом факультете ЛГУ. В 1961 году он защитил докторскую диссертацию по истории, а в 1974 году — вторую докторскую по географии, но степень не была утверждена ВАК.

