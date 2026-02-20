Пешеходы под дамбой: опасный тренд и штрафы до 1500 рублей

В Дирекции комплекса защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге напомнили жителям города о запрете пешеходного прохода через тоннель дамбы.
Запрет на движение
Недавно участились случаи, когда горожане пытались пройти пешком через автодорожный тоннель судопропускного сооружения С-1 в составе комплекса защиты от наводнений.
В пресс-службе КЗС уточнили, что этот тоннель входит в состав скоростной трассы А-118 (Кольцевая автодорога СПб), где по правилам дорожного движения запрещено нахождение пешеходов на проезжей части.
Последствия нарушений
Дирекция предупредила: за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность со штрафом от 500 до 1500 рублей в зависимости от обстоятельств, а в серьезных случаях — уголовная или гражданская.
Нахождение людей в тоннеле угрожает безопасности транспортной инфраструктуры и жизни самих нарушителей; все попытки прохода будут пресекаться охраной и полицией.