Пешеходы под дамбой: опасный тренд и штрафы до 1500 рублей
Пешеходы под дамбой: опасный тренд и штрафы до 1500 рублей

Опубликовано: 20 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Тоннель является частью скоростной автомагистрали А-118.

В Дирекции комплекса защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге напомнили жителям города о запрете пешеходного прохода через тоннель дамбы.

Запрет на движение

Недавно участились случаи, когда горожане пытались пройти пешком через автодорожный тоннель судопропускного сооружения С-1 в составе комплекса защиты от наводнений.

В пресс-службе КЗС уточнили, что этот тоннель входит в состав скоростной трассы А-118 (Кольцевая автодорога СПб), где по правилам дорожного движения запрещено нахождение пешеходов на проезжей части.​

Последствия нарушений

Дирекция предупредила: за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность со штрафом от 500 до 1500 рублей в зависимости от обстоятельств, а в серьезных случаях — уголовная или гражданская.

Нахождение людей в тоннеле угрожает безопасности транспортной инфраструктуры и жизни самих нарушителей; все попытки прохода будут пресекаться охраной и полицией.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
