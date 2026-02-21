2 компонента в воду - и орхидея выдает цветы круглыми сутками: станет королевой подоконника, каждый бутон - шедевр

Цветение орхидеи – праздник для каждого цветовода. В эти моменты растение становится украшением подоконника. Но добиться бутонизации орхидеи не так уж и просто. Большое значение для комнатного цветка играют подкормки.
Канал «Олесечкины сказки» сообщил, что для развития и цветения орхидеи достаточно азота и кислотного компонента. Для приготовления понадобятся:
- карбамид-гель – 25 мл;
- вода – 1 литр;
- никотиновая кислота – 1 ампула.
В воде, имеющей комнатную температуру, разводим никотиновую кислоту и карбамид-гель. После этого приступаем к поливу растения корневым способом. Предварительного увлажнения субстрата не потребуется, так как состав считается безопасным. Допускается возможность замачивания горшка с орхидеей в питательной жидкости в течение 30-40 минут.
«Я вносила именно эту подкормку раз в три недели. Повторяла ее трижды. В интервалах между внесением подкормки по необходимости устраивала просто полив водой», - сообщает автор канала.
Эффект от подкормки заметен через месяц. Орхидея станет более крепкой, начнет выпускать бутоны в обильном количестве. Цветки будут отличаться большим размером и яркой расцветкой.
Советы от цветовода:
«После полива обеспечьте море света и тепло. Если день пасмурный, перенесите подкормку или включите своим орхидеям лампы».
«Используйте подкормку только для здоровых орхидей. Больным растениям может стать от никотиновой кислоты еще хуже».
Ранее портал "Городовой" рассказал, как подкармливать орхидею скорлупой и банановой кожурой.