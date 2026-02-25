Какая высота храма «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге?

Храм «Спас на Крови» является одним из самых высоких в Санкт-Петербурге — 81 метр.

Высота храма «Спас на Крови» в Санкт‑Петербурге — 81 метр. Это примерно как 25‑этажный дом: впечатляет, особенно если представить рядом привычные городские здания!

Откуда взялась именно такая цифра? Есть символическое объяснение: храм возвели на месте смертельного ранения императора Александра II, которое произошло в 1881 году. Высота в 81 метр — своего рода отсылка к дате трагедии.

Интересные факты о храме

Многообразие куполов. У храма девять куполов, причём каждый имеет уникальный дизайн и покрытие. Один из них — золотой, другие украшены эмалью, мозаикой и разноцветной черепицей. Самый высокий купол поднимается как раз до отметки 81 м.

Мозаичное богатство. «Спас на Крови» славится одной из крупнейших в Европе коллекций мозаичных панно — их общая площадь превышает 7 000 кв. м. Над созданием мозаик трудились лучшие мастера мастерской Владимира Фролова по эскизам десятков известных художников, включая Виктора Васнецова и Михаила Нестерова.

Место памяти и истории. Храм возведён на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен Александр II. Часть набережной сохранили в неприкосновенности — внутри храма можно увидеть фрагмент решётки и булыжной мостовой, обагрённых кровью императора. Этот участок специально включили в интерьер как напоминание о трагедии.

Архитектурный микс. В облике храма переплелись черты разных стилей русского зодчества: от ярославских церквей XVII века до московского узорочья. Архитекторы Альфред Парланд и архимандрит Игнатий (Малышев) сознательно стремились создать «русский стиль», который бы символически связывал новую эпоху с традициями Древней Руси.

Долгая дорога к открытию. Строительство длилось 24 года — с 1883 по 1907 год. Работы шли неспешно и тщательно: каждый элемент декора прорабатывался с особой заботой, а мозаики изготавливались параллельно со строительством.

Сокровища под ногами. Пол храма выложен итальянским мрамором и узорчатой мозаикой из разных пород камня. Узоры напоминают древнерусские орнаменты и создают ощущение, будто ты идёшь по драгоценному ковру.

Судьба в XX веке. В советское время храм едва не снесли: в 1930‑х его признали «не имеющим художественной ценности». Спасла случайность: здание использовали как склад декораций Малого оперного театра, что уберегло его от разрушения. Во время блокады Ленинграда храм служил моргом и хранилищем для тел погибших.

Масштабная реставрация. В конце XX века началась многолетняя реставрация, которая продлилась почти 27 лет. Специалисты восстанавливали мозаики, очищали фасады, укрепляли конструкции. Сегодня храм выглядит почти так же, как в год открытия.

Современное назначение. Сейчас «Спас на Крови» — одновременно действующий храм и музей (филиал Государственного музея «Исаакиевский собор»). Здесь проходят богослужения, а посетители могут полюбоваться уникальным убранством и узнать историю места.

