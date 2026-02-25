149 тысяч для слесарей: кто из «синих воротничков» богаче в Петербурге

В топ-10 рабочих профессий с наибольшими выплатами также вошли токари, фрезеровщики и шлифовщики и другие.

Аналитики hh.ru, главной российской платформы для поиска работы, определили, кто в Петербурге в начале 2026 года среди рабочих специальностей получает самые щедрые предложения по зарплатам.

Лидером стали автослесари и автомеханики — медиана зарплат в их вакансиях достигла 149,7 тыс. рублей. На втором месте с 130,7 тыс. рублей — сварщики, а на третьем с 120 тыс. рублей — монтажники и операторы станков с ЧПУ.

В топ-10 высокооплачиваемых "синих воротничков" также попали токари, фрезеровщики и шлифовщики (118,1 тыс. рублей), машинисты (111,4 тыс.), механики (111 тыс.), водители (109,1 тыс.), маляры и штукатуры (100 тыс.) и электромонтажники (98,4 тыс. рублей).

«Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по городу составляет 84 900 рублей, но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости», — передает слова директора hh.ru по СЗФО Юлии Сахаровой "ДП".

Среди вакансий с максимальными зарплатами выделились: слесарь по сборке металлоконструкций (до 203 тыс.), сварщик НАКС ОХНВП РД (от 315 тыс.), электросварщик ручной сварки (до 200 тыс.), фрезеровщик 5–6-го разряда (до 250 тыс.), технолог по сварке или начальник сварочного участка (до 200 тыс.) и оператор 5-осевых станков с ЧПУ (до 220 тыс.).

В январе 2026 года самой прибыльной почасовой работой оказалась заготовка продукции в ритейле: повара на гриле, шашлыке, фарше и аналогичных задачах зарабатывают в среднем 361,8 руб./час, или 95,5 тыс. рублей в месяц. За ними — пекари (323,6 руб./час) и сборщики заказов (313,8 руб./час).

Среди удалённых вакансий в Петербурге инженеры лидируют по средним предложениям. В 2025 году их зарплаты выросли на 14% год к году — до 110,5 тыс. рублей. В топовых позициях суммы бывают выше; они зависят от сложности проектов, портфолио, ответственности и условий контракта.